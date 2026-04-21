Enhetschef Samhällsbyggnad VA SYD
2026-04-21
VA SYD stärker sitt strategiska och utredande uppdrag! Samhällsbyggnadsavdelningen utökas med en Utredningsenhet och därför söker vi nu en enhetschef. Är du redo för ett ledaruppdrag där du tillsammans med dina kollegor leder VA SYDs arbete med VA-systemets utveckling? Läs vidare! Vi söker dig som vill vara med och leda, påverka och stärka VA SYDs VA-planering.
Din kommande roll
Som enhetschef för Utredningsenheten har du en viktig roll i att säkerställa avdelningens leveranser och utveckling som bland annat innebär strategiska vägval för VA SYDs VA-verksamhet, en sammanhållen VA-planering samt säkerställa en sömlös och effektiv samverkan med VA SYDs medlemskommuner genom hela samhällsbyggnadsprocessen.
Enheten Utredning består av drygt tio medarbetare och har i uppdrag att bland annat genomföra taktiska VA-utredningar, ta fram planeringsunderlag, systemanalyser samt hydraulisk modellering som resulterar i paketerade och prioriterade åtgärds-, utrednings- och/eller projektförslag. Enheten är en mycket viktig kugge i att säkerställa verksamhetens utredningar, planering av åtgärder och VA-investeringar genom att inneha kunskap om VA-systemets behov och utveckling.
Som chef för Utredningsenheten är initialt ett viktigt uppdrag att utveckla nya arbetssätt vad gäller utredningar och VA-planering tillsammans med medarbetarna och övriga berörda i verksamheten. I rollen ansvarar du också för att säkerställa VA SYDs styrning och prioritering av utredningar genom att, i god samverkan med verksamheten, leda och driva arbetet med en utredningsportfölj.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
leda och kontinuerligt utveckla enheten
fullt verksamhetsansvar inklusive ekonomi, personal och arbetsmiljö
som en av tre enhetschefer ingå i Samhällsbyggnadsavdelningens ledningsgrupp och därmed, med ett tydligt helhetsperspektiv, aktivt bidra till avdelningens utveckling och styrning
sprida kunskap och erfarenhet såväl internt som externt om VA-frågor inom samhällsbyggnadsbranschen
driva utveckling och lyfta behov inom forskning, utveckling och innovation
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som vill leda i enlighet med VA SYDs miljöidentitet i en verksamhet som ständigt utvecklas. Som enhetschef för Utredningsenheten ser vi att du har ett strukturerat arbetssätt och en god planeringsförmåga. Du är van vid att leda specialister, har ett coachande förhållningssätt och jobbar med tydlig riktning och mål för verksamheten. Vi ser också att du har en god förmåga att göra komplexa frågor begripliga och har en mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift. Du rör dig sömlöst i olika sammanhang och bygger förtroende hos både kollegor och intressenter, genom din erfarenhet av att samverka brett både internt och externt. Du leder framgångsrikt verksamheter genom förändring och utveckling.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
flerårig erfarenhet som personalansvarig chef
erfarenhet av och kunskap om verksamhetsutveckling och förändringsledning
erfarenhet av VA-verksamhet eller liknande
erfarenhet av att leda i kunskapsorganisationer
högskoleutbildning, som skulle kunna vara civilingenjör eller motsvarande
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
https://www.vasyd.se/ledigajobb
Hjälmaregatan 3 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Samhällsbyggnad Kontakt
avdelningschef Samhällsbyggnad
Karin Fernström 040-6350516 Jobbnummer
9867112