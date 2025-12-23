Enhetschef reskontraenheten
Ekonomiavdelningen
Vill du arbeta med in- och utbetalningsprocesserna på central nivå i en spännande och livsviktig verksamhet? Har du erfarenhet i rollen som chef med ansvar för in- och utbetalningsverksamhet eller är du en rutinerad ekonom med erfarenhet av ledarskap som vill ta nästa steg i din karriär? En grupp duktiga och erfarna medarbetare söker ny chef som vill vara med och bidra till SLU 's verksamhet.
Om jobbet
Tjänsten som reskontrachef är placerad på Ekonomiavdelningen som totalt består av ca 35 medarbetare. Reskontrachefen rapporterar till ekonomichefen och ingår i ekonomiavdelningens ledningsgrupp.
I rollen som enhetschef har du det övergripande ansvaret och driver utvecklingen av in- och utbetalningsprocesserna, ärendehantering, support och utbildning inom enhetens område. Du definierar arbetssätt och identifierar förbättringsområden för att säkerställa att in- och utbetalningar inom SLU präglas av kompetens, samordning och effektivitet.
Reskontraenheten består av sex personer förutom chefen och är en mycket väl fungerande grupp med hög kompetens. Du kommer att ha fullt verksamhets-, budget-, och personalansvar för enheten. Detta innefattar bl a att coacha, leda och fördela arbetsuppgifter samt att stötta medarbetare i deras dagliga arbete. Rollen är både strategisk och operativ där det vid hög belastning kan krävas att du själv deltar i det operativa arbetet. I rollen ingår även att kunna ta sig an olika projekt och driva utvecklingsarbeten.
Du har ansvaret för kontakten med banker och ansvarar för att det finns olika betallösningar och betalvägar utifrån verksamhetens behov.
Du har ansvar för innehåll och underhåll av fakturadelen i e-handelssystemet Proceedo med tillhörande fakturaväxel mm.
Du omvärldsbevakar och noterar ändringar i olika regelverk, samt omsätter det i verksamheten och du företräder enheten gentemot ledning och organisationen i övrigt. Du ansvarar för enhetens kommunikation med verksamheten och ser till att relevant information avseende enhetens ansvarsområde finns tillgänglig för enhetens målgrupper.
Utvecklingsarbete pågår ständigt för att förbättra processer och rutiner, för närvarande med fokus på effektivisering av kontering av leverantörsfakturor.
SLU förvaltar även ett 90-tal stiftelser. I rollen ingår ett övergripande ansvar för förvaltningen av dessa.
Din bakgrund
Du har en relevant akademisk examen eller motsvarande och har en djup kunskap om ekonomiprocesserna inom en ekonomiavdelning. Du har väl dokumenterad ledarerfarenhet från ekonomiområdet. Du känner dig trygg i dina kunskaper inom redovisningsområdet och att arbeta i stora och komplexa ekonomisystem. Det är en fördel om du har arbetslivserfarenhet från ekonomiarbete inom universitets- och högskolesektorn. Det är även meriterande om du har arbetat med verksamhetsutveckling i projektform framför allt om detta omfattar utveckling av ekonomiprocesser. Du har både intresse för ledarskap och rollen som chef.
Som person är du prestigelös och inställd på att tillsammans med medarbetarna och dina kollegor i ledningsgruppen bidra till att utveckla avdelningens arbete. Du har god samarbetsförmåga och är en god kommunikatör, både i tal och skrift. Du har också förmåga att lyfta blicken och se till helheten - hela SLU.
Det är meriterande om du är van vid att driva förändringsarbete och har erfarenhet av budget- och personalansvar.
Som reskontrachef har du omfattande kontakter med medarbetare från SLU:s institutioner och avdelningar. Du behöver därför trivas med att arbeta i en komplex kunskapsorganisation, visa lyhördhet för verksamhetens behov och kunna kommunicera frågor inom ekonomiområdet på ett pedagogiskt sätt. För att lyckas i rollen krävs både en strukturerad och analytisk förmåga och goda sociala förmågor. Du utövar ett coachande ledarskap, ger dina medarbetare ansvar och förtroende samt intresserar dig för gruppens utveckling. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Publiceringsdatum2025-12-23Om företaget
Ekonomiavdelningen vid SLU ansvarar för processerna utbetalningar, inbetalningar, finansiell redovisning, inköp, upphandling samt stiftelseförvaltning. Vi ger också ekonomi- och controllerstöd till verksamheter inom verksamhetsstödet vid SLU. Ekonomiavdelningens mål är bland annat en tillförlitlig och rättvisande redovisning samt effektiva och säkra ekonomiadministrativa processer.
Enhetens uppdrag är att hantera kund- och leverantörsfakturor, in- och utbetalningar, genomföra löpande avstämning och kvalitetssäkring, erbjuda olika betallösningar och att ge stöd och information till verksamheten. Enheten arbetar också med kontinuerligt förbättringsarbete bland annat med hjälp av systemutveckling.
Mer information om avdelningen: Ekonomiavdelningen | Medarbetarwebben
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-01-25.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
