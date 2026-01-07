Enhetschef på Mo Gård - Nyköping
2026-01-07
Nu har vi på Dedicare Rekrytering förmånen att rekrytera en Enhetschef till en väletablerad stiftelse.
Vill du vara med och leda en verksamhet som gör verklig skillnad? Inom Mo Gård arbetar man för att varje individ ska få en meningsfull, trygg och utvecklande vardag och som chef får du en nyckelroll i detta viktiga arbete.
Som Enhetschef inom Mo Gård i Nyköping kommer du att använda din förmåga att tänka innovativt och driva utvecklingen framåt. Du behöver ha en stark drivkraft för att hitta hållbara lösningar och skapa långsiktiga resultat. Du är självgående, har god beslutsförmåga och trivs i en dynamisk och föränderlig miljö. Ditt fokus ligger på att skapa resultat som gynnar både medarbetare och individerna, samtidigt som du säkerställer verksamhetens långsiktiga framgång.
Du kommer i din befattning bland annat arbeta tillsammans med specialpedagoger, stödpedagoger och re-/habiliteringsassistenter.
Nyköping är den senast tillkomna region och vissa enheter är fortfarande under uppstart. Du kliver därför in i en expansiv fas med möjlighet att vara med och forma verksamheten. Under etableringsperioden tillhör Nyköping region Östergötland där du får stöd och vägledning i ditt uppdrag från olika funktioner och befattningar.
Som Enhetschef ingår du dessutom i en ledningsgrupp där du får erfarenhetsutbyte med andra engagerade kollegor inom samma verksamhetsområde. Ditt uppdrag omfattar ansvar för verksamhetens processer och utveckling, samt verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar.
Det finns en tydlig utbildningsorganisation i företaget för att stärka både dig som chef och medarbetarna i deras uppdrag.
Som Enhetschef kommer du att arbeta nära verksamheten för att säkerställa ett närvarande och engagerat ledarskap. Det erbjuds stöd och support från stödfunktioner inom ekonomi, HR, bemanning och schemaläggning, samt från Regionchef. Dessutom får du kollegial uppbackning från chefer på andra enheter. Vi arbetar tillsammans för att ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna att leverera högsta kvalitet till individerna som bor hos oss.
Om dig
Vi söker dig som är socionom eller har motsvarande utbildning, då du kommer att stå som föreståndare för dina enheter. Tidigare erfarenhet inom LSS-verksamhet och myndighetsutövning är starkt meriterande.
Som person är du utåtriktad och har lätt för att samarbeta, skapa kontakter och bibehålla relationer. Vidare är du trygg och stabil i ditt ledarskap samt har god självinsikt och ett flexibelt synsätt. Som chef på Mo Gård vill du bidra till ett gott samarbete och utveckling mellan våra enheter. Då vi arbetar i en teckenspråkig miljö är kunskaper och intresse för teckenspråk meriterande. Samtidigt är vi vana att utveckla denna förmåga för våra medarbetare och kommer såklart att bygga på din kompetens inom detta.
Anställning
Detta är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan komma att tillämpas.
Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Du får fast månadslön och det tillämpas individuell lönesättning.
Arbetspsykologiska tester förekommer under denna rekryteringsprocess
En förutsättning för anställning är att du kan visa ett intyg på utdrag från belastningsregistret.
I jobbet förekommer det resor och B-körkort är ett krav.
Ansökan och eventuella frågor besvaras av Dedicare Rekrytering. Var god kontakta ansvarig kontaktperson för ytterligare frågor armin.fejzic@dedicare.se
072-5043261
Varmt välkommen att söka tjänsten!
