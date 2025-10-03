Enhetschef, Öppenvård Råd och Stöd
Östhammars kommun, Myndighet omsorg
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi befinner oss just nu på en viktig förändringsresa som engagerar både chefer, medarbetare och invånare. Vill du bidra till och skapa förutsättningar för att Östhammars kommun kan vara en attraktiv, modern och hållbar arbetsgivare? Är du en trygg ledare med erfarenhet av socialt arbete som vill vara med och skapa en trygg och hållbar omsorg för våra barn och unga, familjer, unga vuxna och vuxna personer? Då är du den vi söker!
Arbetsplatsens vision är en framtid där den enskildes behov är i fokus och insatserna blir verkställda med kunskap, rättssäkerhet och kvalité. Medarbetare och medborgare ska uppleva den som en trygg verksamhet med ett ansvarsfullt handhavande av skattemedel.
Enheten Öppenvård/Råd och Stöd ska tillgodose följande i enlighet med kommunens värdegrund:
* Ett kunskapsdrivet ledarskap (Öppenhet)
* Ett rättssäkert ledarskap (Tillsammans)
* Ett kvalitetsmedvetet ledarskap (Engagemang)
* Ett ekonomiskt ansvarsfullt ledarskap (Ansvar)
Enheten Öppenvård/Råd och Stöd ingår i Omsorg myndighets verksamhetsområde, tillsammans med 4 myndighets enheter och 2 utförande enheter.
Geografisk placering är i Gimo.
Östhammars kommun erbjuder dig ett meningsskapande och viktigt arbete, ett varierande arbete med högt tempo och stöttande kollegor och med möjlighet att planera dina arbetsdagar så det fungerar bra för dig och för teamet. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete i den mån verksamheten tillåter, förskottssemester, friskvårdsbidrag och tjänstepension. Vi erbjuder även möjligheten att växla in din semesterersättning mot extra lediga dagar.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vi söker en enhetschef för vår Öppenvård/Råd och Stöd.
Du kommer att leda, fördela och följa upp verksamheten för att säkerställa god behandling, stöd och råd för våra invånare. Du ingår i Myndighets omsorgsledningsgrupp och rapporterar till Verksamhetschefen för myndighet.
I din roll ingår att leda nära och operativt där du arbetsleder och stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet. Du har verksamhets-, budget och arbetsmiljöansvar för omkring 22 medarbetare som arbetar med både biståndsbedömda och insatser utan behovsprövning, samt med förebyggande insatser vars målsättning är att ge goda resultat för Östhammars kommuns invånare.
Öppenvården/Råd och Stöd består av 5 olika team:
* Boendestöd
* Hemterapeuter
* Ungdomspedagoger
* Behandlare inom målgrupp; skadligt bruk och beroende
* Familjebehandlare
* Personligt ombud
Du kommer utifrån uppdrag att samarbeta både med kollegor inom Öppenvården samt andra kollegor, interna och externa aktörer som är viktiga för ungdomen, familjen och den vuxne.
Vi är mitt i en förändringsresa kopplad till nya Socialtjänstlagen och du tycker om att verka och leda i förändring, där du ser möjligheter och öppningar. Du förstår hur politiskt styrda organisationer fungerar och sätter högt värde på kärnverksamhet och det man gör och kan, men är samtidigt i rörelse för att bli ännu bättre, samt öka träffsäkerhet och likställighet i insatser.
Du leder med mod och uthållighet. Du är intresserad av metodutveckling och leder medarbetarna i detta. Du ska kunna genomföra interna kvalitetskontroller så som: omvärldsbevakning, utgå från kunskap och arbeta med uppföljning och kvalitetsutveckling. Du leder mot att skapa ytterligare delaktighet och arbeta riktat med barns och den enskildes rätt.
Du motiverar dina medarbetare och är bra på att få dem med dig. Du är en inlyssnande person och samtidigt beslutsför. Det är viktigt att du brinner för både ledarskap och målgrupperna samt att du har erfarenhet av att vara chef och ledare. En viktig nyckel är att arbeta tillsammans, du söker och initierar samarbete med dina kollegor, medarbetare och ledningen.
För att lyckas i uppdraget har du stort stöd från din ledningsgrupp, ett antal erfarna chefer som med mod, engagemang och glädje arbetar utifrån våra värdeord. Du har även ett nära samarbeta med specialistfunktioner, HR, Lön samt fackliga företrädare.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning som exempelvis beteendevetare, socionom eller utbildning som av arbetsgivaren anses som likvärdig. Det är meriterande om du dessutom har utbildning inom ledarskap eller förändringsledning. Du har minst 3 års chefserfarenhet inom kommunal verksamhet. Det är en fördel om du har fördjupad kunskap inom myndighetsutövning.
Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation eller tidigare arbetat i en liknande roll är en stor fördel. Du har goda kunskaper i svenska samt goda IT-kunskaper/systemvana då delar av arbetet sker i digitala forum.
För att passa i denna roll behöver du utifrån dina kunskaper kunna väga in både personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsperspektiv i dina beslut. Du tar ansvar för ditt arbete och är inte nöjd förrän du kan säkerställa att målet är uppfyllt. Personliga egenskaper som är viktiga är att du är stabil, samarbetsinriktad, kommunikativ och lojal.
Låter det som en beskrivning av dig? Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer kommer att ske löpande.
Utdrag ur belastnings- och misstankeregistret kommer att behöva uppvisas inför erbjudande av anställning.
