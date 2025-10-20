Enhetschef myndighetsutövning barnområdet
2025-10-20
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Individ- och familjeomsorgen är en framåtsträvande socialtjänst som står inför spännande utmaningar i och med den nya socialtjänstlagen. Vårt mål är att erbjuda insatser utifrån behov genom god service som är tillgänglig, jämställd och präglad av kvalitet och delaktighet.
Just nu befinner vi oss i en spännande förändringsresa där vi utvecklar arbetssätt och organisation för att möta framtidens behov inom barnområdet. Vi söker dig som vill vara med och leda den utvecklingen tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor.
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
Som enhetschef för myndighetsutövning inom barnområdet har du ansvar för att leda och utveckla verksamheten med fokus på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi. Du arbetar nära din enhetschefskollega med ett delat ledarskap i vissa delar och har en samordnande roll för myndighetsberedskap.
I rollen ingår att:
• Utveckla och implementera nya arbetssätt utifrån behov och i linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen.
• Driva förändringsarbete för att stärka kvaliteten och skapa en mer tillgänglig och närvarande verksamhet i Luleås olika stadsdelar.
• Säkerställa en god arbetsmiljö och arbeta aktivt med kompetensförsörjning för att behålla och introducera nya medarbetare.
• Samverka internt inom socialförvaltningen och med andra förvaltningar i Luleå kommun, samt med externa aktörer för att förebygga ogynnsam utveckling bland barn och unga.
• Bidra till att öka medvetenheten om socialtjänstens roll och de råd, stöd och insatser vi erbjuder till barn, unga och familjer.
Tillsammans med engagerade medarbetare och kollegor blir du en del av ett team som gör verklig skillnad för barn och unga i Luleå.Kvalifikationer
För rollen ser vi att du har följande formella kompetenser:
• Socionomexamen
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift
• God digital kompetens
• B-körkort
Det är en fördel om du även har:
• Erfarenhet av arbete som chef
• Erfarenhet av socialtjänstens uppdrag, särskilt inom barnområdet
• Erfarenhet av förändringsledning
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med förmåga att stå stadigt även i förändring. Du har mod att fatta beslut och vågar ta ansvar när det behövs. Samtidigt är du prestigelös och samarbetsorienterad du ser värdet i att bygga starka relationer och skapa engagemang i teamet.
Du är nytänkande och kreativ, ser möjligheter och hittar lösningar även i komplexa situationer. Din kommunikativa förmåga gör att du kan skapa tydlighet och delaktighet, både internt och i samverkan med andra aktörer.
Skicka din ansökan till oss och bli en del av vår resa mot en mer inkluderande och tillgänglig socialtjänst!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
