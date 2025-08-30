Enhetschef Mottagningsenheten
Helsingborgs kommun / Sjukvårdschefsjobb / Helsingborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Helsingborg
2025-08-30
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill vara med och forma hur vi bäst kan organisera oss för att möta behovet utifrån den nya socialtjänstlagen. Är du en positiv, förändringssugen visonär? Välkommen med din ansökan!
Urval kommer ske löpande under annonseringstiden. Datum som är avsatta för interjuver är:
29/9 kl13-17
6/10 kl8.30-12
Om arbetsplatsen
I staden ansvarar socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället. Vi har genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Vi har höga ambitioner. Men för att lyckas behöver vi dig.
På Mottagningen, som tillhör myndigheten, kommer du att leda ett team med 14 medarbetare varav en Teamledare. En grupp som tillsammans har en mycket bred kompetens och är en grupp där man är hjälpsam och mån om varandra. Som enhetschef ingår du i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med åtta andra enhetschefer. Till ditt stöd i vardagen finns särskilt riktade stödfunktioner från HR, ekonomi och kvalitet.
Vi arbetar med våra invånares bästa i fokus, med oss själva som verktyg.
För oss är samverkan, såväl internt som externt, viktigt för att ge våra invånare bästa möjliga bemötande och förståelse för socialförvaltningens uppdrag.Publiceringsdatum2025-08-30Dina arbetsuppgifter
Som chef inom Helsingborgs stad har du fullt ledningsansvar och är en arbetsgivarrepresentant. Det innebär att du är ansvarig för verksamhet, ekonomi och personal inom ditt ansvarsområde. I ditt chefsansvar ingår det att ha kunskap om, bära och förmedla stadens vision och styrdokument. Ditt uppdrag är både strategiskt och operativt och du har i ditt team en Teamledare som stöttar dig i de operativa frågorna och som kommer vara medarbetarnas närmsta ledare. Du kommer att arbetsledas av verksamhetschefen och du ingår i Myndighetens ledningsgrupp där du är delaktig i kvalitets- och utvecklingsarbetet inom hela verksamhetsområdet.
Du ska bedriva ett kunskapsbaserat, systematiskt och kreativt utvecklingsarbete, bygga kontakter och samverka internt och externt.
I enlighet med uppdraget ska du:
• forma och utveckla enheten i enlighet med de behov som finns och uppkommer
• leda, planera och följa upp arbetet inom enheten
• ansvara för den dagliga verksamheten inom din enhet, vara tillgänglig för medarbetarna och få dem att växa, vilja och våga
• ge respektive arbetsgrupp förutsättningar och stöd att utvecklas som ett team
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år och många fler arbetsgivarerbjudande i vår förmånsportal. Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har:
En socionomexamen (180 hp). Kurser inom ledarskap är meriterande. Du har erfarenhet av att vara chef, med fullt ledningsansvar, dvs budget, personal och verksamhetsansvar. Du har erfarenhet av myndighetsutövning och är väl fötrogen med att tolka och praktiserat adekvat lagstiftning samt erfarenhet av att praktisera evidensbaserade metoder.
Du behöver ha lätt för att använda och lära dig digitala system samt kunna uttrycka dig i svenska i tal och skrift. Vidare behöver du kunna presentera och kommunicera information
till olika målgrupper, kunna hantera krav och motgångar samt leda och följa upp. Det är viktigt att ha förmågan att skapa relationer och nätverk och att du kan anpassa och reagera på förändring.
Vi lägger stor vikt vid ledarskapet; du ska på ett naturligt sätt kunna leda både dig själv och andra. Du ska vara driven, strukturerad och ha en förmåga att skapa engagemang och driva kvalitetsutveckling. Vi utgår ifrån att du har god självkännedom och insikt i dina förmågor och utvecklingsområden. Förmåga att se ditt uppdrag i ett större sammanhang och är serviceinriktad, prestigelös och visar respekt för andra. Du har ett öppet och positivt förhållningssätt och har känsla för klientens fokus och värdeskapande.
Körkort B är ett krav.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Jobbnummer
9483850