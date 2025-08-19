Enhetschef måltider
2025-08-19
Välkomna till Hörby kommun i hjärtat av Skåne.
I Hörby är det nära till både naturen och människorna. Här bor drygt 15 000 personer och vi som jobbar i kommunen brinner för att göra vardagen lite enklare, tryggare och trivsammare för dem alla. Oavsett om du jobbar i omsorgen, fixar grönytorna eller får tekniken att fungera så handlar det om att göra skillnad. Här är det lätt att känna sig hemma, både i byn och i gänget på jobbet. Och, det är lätt att ta sig hit från exempelvis Lund, Malmö och Kristianstad.
Vi jobbar målmedvetet på att vara en arbetsplats där du vill stanna för att du trivs, får chansen att växa och vet att din insats betyder något. Det ska kännas bra att gå till jobbet, helt enkelt.
Vi på kosten har ett fantastiskt uppdrag och vi är på plats för våra matgästers skull och är stolta att ansvara för måltider till förskola, skola och våra seniorer. Vi erbjuder frukost, lunch, mellanmål samt kvällsmål och producerar ca 3500 lunch/dag. Våra kök är jämnt fördelade mellan tillagning och mottagningskök, det finns stora möjligheterna med dagens utrustning att tillaga spännande måltider i köken.
Vi tillämpar rökfri arbetstid och erbjuder medarbetarna friskvård inom ett brett utbud av olika aktörer.
Vi söker dig som har god erfarenhet av att leda och arbeta med större grupper, vi är ett härligt team ca 40 kockar och måltidsbiträden. Du som söker är en erfaren ledare som är lyhörd, ser olikheterna som en styrka i teamet. Du är entusiasmerande, motiverande, trygg i din yrkesroll och kan arbeta systematiskt även under pressade situationer. Du fångar möjligheterna, skapar kreativitet, har ett starkt lösningsfokus och på ett professionellt sätt hanterar förändringar i verksamheten. Vi ser att du har ett starkt värdskap, är en god ambassadör, prestigelös, arbetar föredömligt, förmedlar stolthet för måltiders verksamhet. Utifrån kunskap, erfarenhet arbetar för ett fortsatt utvecklingsarbete, utvecklar nya arbetsmetoder, tar egna initiativ, leder processer tillsammans med kollegor. Skapar en sund, hållbar effektivitet, positivt nyfiken på branschen och tillsammans med verksamheten är drivande att utveckla menyarbetet för dem vi finns till för. Med entusiasm bidrar till att skapa kontaktytor med matgäst, kund och uppdragsgivare.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda och utveckla verksamheten
* Kvalitetsuppföljning
* Systematiskt arbetsmiljöarbete
* Säkerställa hela produktionskedjan
* Att tilldelad ekonomisk ram efterlevs
* Bidrar till att kommunens målarbete uppfylls
* Bibehålla och ytterligare utveckla servicen till medborgarna
* Avtalsuppföljning inom verksamhetsområdet
* Aktivt uppmuntra till och medverka i processarbeten
* Säkerställa att Livsmedelsverkets riktlinjer förskola, skola och seniormåltiden fullföljs.Kvalifikationer
* Kostekonom utbildning eller likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Erfarenhet av eget praktiskt arbete inom storkök och/eller restaurang är meriterande.
* Dokumenterad ledarutbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Erfarenhet av att leda processarbete.
* God kännedom om de arbetsmiljökrav som berör verksamheten.
* Goda kunskaper av Officepaketet, såsom Excel, Word, Power Point
* B-körkort och tillgång till egen bil
* Tjänsten kräver att du som söker har arbetat med kostdataprogram, vi använder Hantera och Mashie.
ÖVRIGT
Tack på förhand! Ersättning
