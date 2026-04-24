Enhetschef LSS
2026-04-24
Vi söker en engagerad och trygg enhetschef inom LSS som vill leda och utveckla verksamheter med hög kvalitet och starkt brukarfokus. I den här rollen får du kombinera ett nära, operativt ledarskap med ett strategiskt ansvar - där du tillsammans med dina medarbetare skapar förutsättningar för en meningsfull och kvalitativ omsorg.
Uppdrag
Som enhetschef inom LSS har du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och kvalitetssäkra verksamhet inom gruppbostäder, korttidstillsyn och korttidsvistelse. Uppdraget omfattar ansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö och präglas av ett nära och operativt ledarskap i kombination med ett strategiskt perspektiv.
I rollen leder du arbetet mot uppsatta mål med fokus på kvalitet och utveckling. Du säkerställer att insatser genomförs i enlighet med beslut och utifrån individens behov, samtidigt som du arbetar systematiskt med uppföljning, dokumentation och kvalitetsarbete. Vidare driver du ett aktivt utvecklingsarbete där nya arbetssätt implementeras.
En viktig del av uppdraget är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna genom ett närvarande ledarskap - där arbetsmiljö, kompetensförsörjning och utveckling står i fokus. Löpande arbetar du dessutom med att bidra till en ständig lärande organisation. Rollen innebär samverkan med såväl interna som externa aktörer samt fackliga organisationer.
Kompetens
Vi söker dig som har en akademisk examen, exempelvis socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete inom LSS-verksamhet samt erfarenhet av personalledning med ansvar för arbetsmiljö. Vidare har du arbetat med budget, ekonomisk uppföljning och resursstyrning. Det är även viktigt med tidigare erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete.
Du har god kunskap om relevant lagstiftning såsom LSS och SoL samt förståelse för systematiskt kvalitetsarbete och ledningssystem. Du har en god IT-kompetens och är van vid att arbeta med dokumentation och uppföljning enligt gällande regelverk. Du uttrycker dig väl i svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, har haft ett chefsuppdrag inom korttidsverksamhet eller har utbildning inom ledarskap och organisation.
Vi söker en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje. Du har en god förmåga att bygga relationer och samarbeta, samtidigt som du är strukturerad, stabil och fattar välgrundade beslut.
Du trivs i en roll där du behöver växla mellan strategiskt och operativt arbete och har förmåga att leda i förändring samt hantera komplexa situationer. Med ett starkt brukarfokus och ett tydligt kvalitets- och utvecklingsperspektiv bidrar du till en verksamhet som gör skillnad.
B körkort är krav.
Arbetstid/varaktighet
Heltid, tillsvidareanställning.
Lön
Individuell lönesättning tillämpas.
Sista ansökningsdag
2026-05-17
Övrigt
Förmåner utöver kollektivavtalade förmåner inom pension, försäkringar, föräldrapenningstillägg och föräldralön är exempelvis friskvårdsersättning på 3 000 kr, förmånscykel, semesterväxling, pensionsvägledning och löneväxling till pension.
Förmåner som erbjuds kan du läsa om här: www.svedala.se/formaner
Varmt välkommen med din ansökan!
