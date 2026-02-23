Enhetschef LSS
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Genom ett effektivt ledarskap bidrar vi till en framgångsrik organisation.
Eftersom det kommunala uppdraget för välfärden ständigt påverkas av nya samhällsutmaningar behöver vi chefer, i Trollhättans Stad, gemensamt visa vägen framåt.Publiceringsdatum2026-02-23Beskrivning av verksamheten
Inom Omsorgsförvaltningen är vi över 2 200 medarbetare som varje dag arbetar med att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi är stolta över vårt uppdrag - och ännu stoltare över hur vi tillsammans utvecklar framtidens omsorg i Trollhättan.
Inom LSS-verksamheten i Trollhättan ger vi stöd både enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL). Vi driver i dagsläget 22 LSS-boenden där varje individ får ett stöd som är anpassat efter personliga förutsättningar, intressen och behov. Vårt arbete bygger på ett socialpedagogiskt förhållningssätt och en tydlig värdegrund - vi tror på varje människas rätt till ett självständigt liv med omtanke, livskvalitet och möjlighet till utveckling.
Vi söker nu en engagerad enhetschef till vår LSS-verksamhet. Hos oss får du arbeta i en organisation där omtanke, innovation och ledarskap går hand i hand.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef i Trollhättans Stad får du en betydande roll där du med ett närvarande och tydligt ledarskap skapar engagemang, delaktighet och arbetsglädje i din personalgrupp. Du är en förebild som inspirerar till utveckling - både för verksamheten och för medarbetarna.
I ditt nuvarande uppdrag ansvarar du för tre LSS-boenden med fokus på kvalitet, utveckling och en hållbar ekonomi med fokus på att använda resurser på ett optimalt sätt. Du leder arbetet utifrån stadens mål och riktlinjer, med ansvar för både personal- och arbetsmiljöfrågor. Genom kontinuerlig uppföljning och dialog skapar du förutsättningar för en trygg och professionell verksamhet.
Vi arbetar aktivt med välfärdsteknik för att höja livskvaliteten för dem vi stöttar. Här blir du en viktig del i att testa nya idéer, utforska moderna arbetssätt och driva utveckling med nyfikenhet och mod.
Du kommer ingå i en stabil och erfaren ledningsgrupp med lång erfarenhet av LSS-området. Ledningsgruppen är indelad i samplaneringsgrupper vilket gör att du kommer ha ett nära samarbete med flera LSS-chefer och där teamarbete är en självklarhet. Tillsammans med chefer, verksamhetspedagoger, utvecklingsledare och andra stödfunktioner får du goda möjligheter att lyckas i din roll. Du rapporterar direkt till Verksamhetschef.
Vi erbjuder dig goda möjligheter till kompetensutveckling genom chefsutbildningar, mentorskap och tillgång till olika stödfunktioner inom förvaltningen och HR. Hos oss värnar vi om balans i livet - du får flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och tillgång till attraktiva personalförmåner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen från Socialpedagogiska programmet, Socionomprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du tidigare erfarenhet som chef inom LSS eller funktionshinderområdet är det starkt meriterande.
Eftersom vår verksamhet ständigt utvecklas behöver du trivas med att leda i förändring och känna dig bekväm i en roll där nya arbetssätt och lösningar är en naturlig del av vardagen. Du är en tydlig och trygg kommunikatör som kan uttrycka dig väl på svenska - både muntligt och skriftligt. B-körkort är ett krav.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara en trygg och självständig ledare som har förmågan att prioritera och fatta beslut med verksamhetens bästa i fokus. Du drivs av att sätta upp tydliga mål och arbeta målmedvetet för att nå dem. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs i en roll med många kontaktytor. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor inom olika yrkesroller - både internt och externt - vilket kräver god samarbetsförmåga och kommunikativ skicklighet.
Som ledare är du den som visar riktningen och driver utveckling framåt, samtidigt som du är lyhörd för medarbetarnas idéer och perspektiv. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget.
