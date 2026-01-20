Enhetschef LSS
2026-01-20
Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.se
I Sunne får medarbetarna ta plats! Här finns plats för dig också!
Vi söker enhetschef med ansvarsområde för personlig assistans inom LSS verksamheten.
Socialtjänsten i Sunne är i ett spännande skede där vi bygger en hållbar verksamhet för att möta framtidens utmaningar. Du kommer bli en viktig del i det arbetet och genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för många. Du har också själv möjlighet att växa både som person och i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med, får ett helt samhälle att växa!
I Sunne kommun arbetar alla utifrån den gemensamma värdegrunden respekt, utveckling och professionalism vilket genomsyrar den dagliga verksamheten, långsiktiga beslut och ledarskapet. Inom socialtjänstens ansvarsområde finns: Arbetsmarknadsenhet, funktionsstöd, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt bemanningsenhet.Dina arbetsuppgifter
Du som enhetschef ansvarar för den dagliga driften, planeringen och att följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål. Du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du har god förmåga att stimulera och motivera dina medarbetare samt att se möjligheter.
Du har personal- och arbetsmiljöansvaret på enheten där du verkar för att skapa goda förutsättningar för delaktighet, arbetsresultat och arbetsmiljö. Med rollen följer också ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och ser till att verksamheten bedrivs inom tilldelad budgetram med god kvalité.
Du ingår i en socialtjänstens ledningsgrupp där du samverkar med kollegor och är direkt underställd avdelningschef.
Kvalifikationer
Du ska ha lämplig högskoleexamen inom verksamhetsområdet eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig samt god kännedom om gällande lagstiftning. Du har några års erfarenhet av arbete som ledare med ekonomi- och personalansvar, erfarenhet från chefsarbete inom LSS-området är meriterande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ditt ledarskap präglas av tillit, helhetssyn och strategiskt tänkande, du skapar goda relationer och ett gott samarbetsklimat. Att vara en god förebild, lyhörd och kommunikativ är också egenskaper som vi värdesätter. Du är tydlig och har förmåga att skapa gemensam målbild och riktning för verksamheten.
Du måsta ha goda kunskaper i svenska och kunna uttrycka dig väl, både i tal och i skrift samt goda it kunskaper. Anställningsvillkor
Giltigt B-körkort för manuell bil är ett krav.
Intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan ansökningstidens utgång.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
