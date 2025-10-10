Enhetschef kommunikation och växel
2025-10-10
Arbetsplatsen
När du tänker på vår enhet kommunikation och växel ska du tänka på service. På viljan att hjälpa. Men också på kollegor som samarbetar väl och trivs tillsammans. Målet är att utvecklas, att bli ännu vassare, att kunna erbjuda ännu bättre hjälp. Vi söker nu en ny chf som får äran att leda enheten framåt på den resan. Det kommer att bli en rolig, spännande och utvecklande resa, det är vi säkra på.
Som enhetschef för kommunikation och växel får du en viktig roll i ett team där relationer, glädje, lärande och driv står i fokus.
Arbetsuppgifter
Enheten består av 9 medarbetare som arbetar som telefonister, telefoniansvarig, kommunikatörer och digitaliseringsledare. Du kommer att ingå i en ledningsgrupp tillsammans med kanslichef och verksamhetschef, men arbeta tillsammans med alla medarbetare i Ludvika kommun utifrån ditt uppdrag. Du förväntas driva en utveckling av enheten, framförallt det som är kopplat till att skapa en modern serviceorganisation. Det innebär att Ludvika kommun ska göra en resa från en traditionell växel till något annat. Arbetet kommer att ske i nära samarbete med andra förvaltningar och över tid. Du ska också som chef för kommunikatörerna och digitaliseringsledarna arbeta med att balansera medarbetarnas behov och önskemål med verksamheternas behov och önskemål i daglig drift och i utveckling. Publiceringsdatum2025-10-10Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning, eller en ledarskapsutbildning, inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant, exempelvis inom kommunikation, samhälle, juridik eller digitalisering. Du har jobbat ett flertal år som ledare med ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet i en offentlig förvaltning. Vi ser också att du drivit förändringsarbeten och/ eller utvecklingsprojekt. Då enheten har breda områden som den jobbar inom prioriteras ledarskapet framför eventuell erfarenhet inom kommunikation, telefoni eller digitalisering. Men om du har sådan erfarenhet är det meriterande, tillsammans med erfarenhet av att driva projekt. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Som ledare skapar du engagemang och ger förutsättningar för delaktighet. Utifrån rollens uppdrag behöver du har förmågan att se till en större helhet och att arbeta strategiskt.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidaretjänst
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Antal platser: 1
Upplysningar
Chef Jessica Rosengren 0240-86656
Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel 0240-860 00
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 2 november 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
