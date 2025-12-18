Enhetschef inom Tillämpad AI - Göteborg
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Verksamhetsområdet ITI ansvarar huvudsakligen för en samordnad, kvalitetssäkrad och effektiv hantering av information, data och AI inom Försäkringskassan men också för att aktivt bidra inom dessa områden till hela offentliga sektorn.
Nu söker vi en enhetschef till Tillämpad AI - ett centralt uppdrag i vår fortsatta satsning på att utveckla, skala upp och förvalta hållbara och etiska AI-tjänster som skapar verklig nytta för verksamheten och samhället.
Nära ledarskap, tillämpad AI och förändringsledning
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och verksamheten. Du ansvarar för att leda och driva det dagliga arbetet utifrån avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet. Du representerar även Försäkringskassan i externa samarbeten.
Området Tillämpad AI befinner sig i en expansiv fas och organiseras nu i fler enheter för att kunna skala upp leveranser och arbetssätt. Som enhetschef leder du en av dessa enheter, med ansvar för en grupp medarbetare med kompetens inom utveckling, data science, AI och verksamhetsutveckling. Medarbetarna är främst placerade i Luleå och Göteborg, men finns även på andra orter i landet.
Enhetens uppdrag är att utveckla, implementera och driftsätta AI-lösningar som skapar konkret verksamhetsnytta. Arbetet omfattar hela kedjan, från idé och prototyp till skalade och förvaltade AI-tjänster, samt att bygga och förvalta gemensamma AI-förmågor som kan återanvändas i flera tillämpningar.
Försäkringskassan är idag en av de mer etablerade AI-organisationerna inom offentlig sektor. Nu går vi in i nästa fas, med ökat fokus på skalning, stabil drift och långsiktig förvaltning av AI-tjänster. Som enhetschef får du en nyckelroll i denna utveckling.
Du bidrar med din kompetens, ditt engagemang och din förmåga att omsätta strategiska mål i konkret verksamhetsutveckling. Genom ett nära och tillitsbaserat ledarskap skapar du förutsägbarhet, trygghet och utvecklingskraft i en miljö som präglas av förändring.
Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i område AIs ledningsgrupp och bidrar till att utveckla, införa och skala upp hållbara och etiska AI-tjänster som stärker Försäkringskassans förmåga att använda data och AI för ökad effektivitet, kvalitet och bättre service. Du anpassar och utövar ditt ledarskap på ett sätt som skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sitt omdöme och kompetens.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har erfarenhet av att vara ledare i en större IT-organisation
• har för tjänsten relevant teknisk förståelse
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av coachande ledarskap och att leda i förändring
• har erfarenhet av att leda team
• har erfarenhet av att leda på distans
• har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor på distans
• har god förståelse för Försäkringskassans uppdrag
• har erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplat till IT-utveckling.
Publiceringsdatum2025-12-18Övrig information
Två tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Resor ingår i tjänsten. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Luleå eller Göteborg.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef AI: Ann-Charlotte Munkhammar, tel. 010-1128382 (för frågor om tjänsterna. HR-specialist: Anneli Wetterholt, anneli.wetterholt@forsakringskassan.se
, tel. 010-1186812 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST: Helén Siden, Saco-S: Kenneth Kullbrandt, Seko: Eliza Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 14 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
