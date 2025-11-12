Enhetschef inom myndighetsutövning
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som enhetschef inom avdelningen Barn och unga kommer du att ha en central roll i att leda och utveckla verksamheten. Du kommer att vara närmsta chef för cirka 20 medarbetare och ha personal-, budget- och verksamhetsansvar. I ditt uppdrag ingår att leda en enhet som arbetar med myndighetsutövning av barn och unga 0-20 år. Du kommer att arbeta nära två förste socialsekreterare som ansvarar för det dagliga stödet till handläggarna.
Tillsammans med övriga chefer för uppföljning och utredning kommer du att säkerställa gemensamma och rättssäkra handläggningsprocesser. Som enhetschef ingår du i ledningsgruppen för avdelningen Barn och unga, där ni tillsammans har ett strategiskt helhetsansvar för målgruppen barn och unga.
Du har stödfunktioner i form av HR-konsult, ekonom, verksamhetsutvecklare och administratörer. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och tillsammans har ni ett strategiskt helhetsansvar för målgruppen barn och unga. I ditt uppdrag ingår att tillsammans med övriga chefer inom boende och öppenvård arbeta för att vi kan leverera insatser på hemmaplan med god kvalitet.
Du kommer att få möjlighet att driva utveckling, förändra arbetssätt och tänka nytt.
Din arbetsplats
Tjänsten är placerad inom Avdelning Barn och Unga som riktar sig till barn och unga 0 - 20 år inom individ- och familjeomsorg. Avdelningen ansvarar även för den upphandlade verksamheten för målgruppen barn och unga inom IFO. Avdelningen leds av avdelningschef tillsammans med 8 enhetschefer.
Vi strävar efter ett tillitsbaserat arbetssätt med delaktighet i relation till både brukare och medarbetare. Vi lägger stor vikt vid samverkan med hela välfärdskedjan, vilket är avgörande för socialtjänstens framtida uppdrag.
Du som söker
Du har en socionomexamen alternativt beteendevetenskaplig examen innehållande kurserna socialt arbete, psykologi, förvaltningsrätt och socialrätt. Det är meriterande om du har gått programmet Framtida chef eller annat ledarskapsprogram. Då ett stort fokus i uppdraget ligger på utvecklings- och kvalitetsfrågor behöver du ha tidigare erfarenhet av att arbeta med dessa frågor. Du har tidigare ledarerfarenhet, gärna även chefserfarenhet, inom området myndighetsutövning med barn och unga.
Du har goda kunskaper inom relevant lagstiftning. Uppdraget innebär många sociala kontakter samt arbete med skriftliga underlag, därav krävs goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Då Socialförvaltningen är inne i ett förändringsarbete krävs det att du har lätt för att ställa om och är öppen för att arbeta på nya sätt. Du trivs med att arbeta med utveckling och att driva förändring, du kommer gärna med nya idéer och angreppssätt i arbetet. Du arbetar strukturerat och noggrant med fokus på målen och planerar och prioriterar utifrån dem.
Då samverkan är en central del i tjänsten behöver du vara öppen för nya kontakter och skapa goda relationer. Vi ser det som viktigt att du kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Som ledare är du trygg, du leder med engagemang och motiverar andra för att nå gemensamma mål. I den arbetsgrupp du tillhör är du aktiv i alla frågor och bidrar med fokus samt ett positivt förhållningssätt.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan efter sista ansökningsdag 251125.
I denna rekrytering använder vi oss av tester som en del i bedömningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16215
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
