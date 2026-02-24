Enhetschef inom IT-avdelningen i Kalix
Försäkringskassan / Administratörsjobb / Kalix Visa alla administratörsjobb i Kalix
2026-02-24
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför tänker vi nytt och använder den senaste tekniken för att förenkla och förbättra, utveckla och leverera it-tjänsterna för den svenska socialförsäkringen. Välkommen till en av Sveriges största IT-avdelningar.
Är du en proaktiv och samarbetsorienterad ledare som drivs av att vidareutveckla vår IT-verksamhet? Då kan du bli en av oss!
Som enhetschef är du en av tre enhetschefer som tillsammans ansvarar för IT-utvecklingen inom Arbetsmarknadspolitiska insatser. Ett nära samarbete med kravställande verksamhet är något som vi värdesätter högt, lika viktigt är samarbetet inom området och inom IT-avdelningen. Du kommer att vara en viktig del av områdets ledningsgrupp, tillsammans med områdets chefskollegor.
Samarbete, coachande ledarskap och proaktiv syn på förändring
Som enhetschef är du den chef som befinner dig närmast medarbetarna och försäkringsavdelningarna. Du ansvarar för att din enhet möter upp mot IT-avdelningens uppdrag och mål där den statliga värdegrunden genomsyrar ditt arbete. Genom ditt coachande ledarskap förmedlar du tydliga förväntningar, följer upp mål och ger dina medarbetare rätt förutsättningar att ta sitt ansvar. Du har personalansvar såväl som resultat- och uppföljningsansvar för teamen i din enhet.
Din enhet består av 16-18 medarbetare som huvudsakligen är systemutvecklare och har sin placering i Kalix och Luleå. Du skapar förståelse för sammanhang, riktning och de målbilder IT-avdelningen satt upp och tar fram de planer din verksamhet behöver. Inom IT-avdelningen jobbar vi kontinuerligt med förfining och förstärkning av våra agila utvecklingsprocesser, där du har en viktig uppgift att coacha dina medarbetare i förflyttningen och förändringen.
Tillsammans med dina chefskollegor inom Arbetsmarknadspolitiska insatser kommer du att ha dialog med våra försäkringsavdelningar för att förstå behov och skapa nytta för avdelningarna och framför allt våra medborgare. Som enhetschef är du ett stöd för områdeschefen och du ingår i områdets ledningsgrupp som består av 6 chefer där du bidrar med din samarbetsförmåga, din kompetens och ditt engagemang.
Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har högskoleexamen inom IT eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• har god ledarskapsförmåga
• främjar andras professionella och personliga utveckling
• arbetar för att nå mål och resultat, följer upp effekterna av egna och andras aktiviteter
• har ett systematiskt arbetssätt
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god självkännedom och är stabil som person, främjar ett förtroendeskapande arbetsklimat
• främjar ömsesidig dialog, är lyhörd och anpassar sin kommunikation efter behov och situation.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet av att planera din verksamhet i samarbete med chefskollegor
• har erfarenhet av att leda proaktivt i förändring
• har erfarenhet av agilt ledarskap
• har erfarenhet av ledarskap i liknande verksamhet
• har erfarenhet av att leda på distans
• har erfarenhet av chefskap inom IT under minst 1 år.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-02-24Övrig information
En tjänst, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. För den här tjänsten krävs svenskt medborgarskap. Möjlighet till distansarbete finns. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Kalix eller Luleå.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Leif Landström, 010-111 49 98 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Maja Paulsson, maja.paulsson@forsakringskassan.se
, 010-113 44 86 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackliga representanter är för ST Peter Lampinen, Saco-S Kenneth Kullbrandt, Seko Johanna Grundström. Dessa nås via vår växel 08-786 90 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast tisdag den 17 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
