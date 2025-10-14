Enhetschef inom hemtjänst
2025-10-14
Vill du vara med och leda ett engagerat team som varje dag gör skillnad i människors liv? Tanums kommun söker nu en enhetschef till Hemtjänst Norr - en nyckelroll där du får kombinera ditt ledarskap med samhällsnytta, utveckling och arbetsglädje.
Som enhetschef leder du verksamheten inom hemtjänsten med fokus på kvalitet, trygghet och delaktighet. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö och budget, och arbetar nära medarbetare, kollegor och brukare för att skapa en omsorg som är både värdig och effektiv. Du får möjlighet att påverka, utveckla och inspirera - varje dag.
Vi arbetar för att skapa trygghet, livskvalitet och meningsfullhet för våra äldre. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet strävar vi efter att överträffa invånarnas förväntningar. Hemtjänsten är en viktig del av äldreomsorgen, som även omfattar särskilda boenden, korttidsverksamhet och kommunal primärvård. Tillsammans är vi över 300 medarbetare som varje dag gör vårt bästa för dem som behöver våra insatser.
Tanums kommun är en arbetsplats där engagemang, samverkan och utveckling står i centrum. Här får du möjlighet att växa som ledare och bidra till ett hållbart samhälle - i en miljö där hav, natur och livskvalitet möts.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad i Tanumshede - en plats där hav, natur och gemenskap möts, och där livskvalitet går hand i hand med arbetsglädje.
Som enhetschef får du en nyckelroll i vårt chefsteam. Du arbetar nära en kollega med samma uppdrag och tillsammans leder ni verksamheten i ett team-baserat ledarskap med helhetssyn, struktur och utveckling i fokus. Tillsammans skapar ni trygghet för både medarbetare och brukare.
Ditt uppdrag:
- Leda och stötta medarbetare i vardagen
- Ansvara för arbetsmiljö, personal och budget för din enhet
- Driva förbättringsarbete och utveckla kvaliteten i omsorgen
- Bidra till ett gott samarbete i äldreomsorgens ledningsgrupp
Du rapporterar till avdelningschef för äldreomsorg och har dessutom stöd av verksamhetsnära planerare - vilket ger dig ett tryggt och hållbart ledarskap.Kvalifikationer
Vi söker dig som har både erfarenhet och driv - och som vill vara med och göra skillnad i vardagen för våra äldre. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
- En akademisk examen som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
- Erfarenhet som enhetschef inom äldreomsorg eller annan kommunal verksamhet
- Gärna en ledarskapsutbildning i bagaget
- God förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation
- B-körkort
- God IT-vana
- Kännedom om aktuell lagstiftning inom vård och omsorg
Minst lika viktigt är dina personliga egenskaper. Vi söker dig som:
- Är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och delaktighet
- Inspirerar till arbetsglädje och bygger goda relationer med både medarbetare och kollegor
- Har förmåga att se både helheten och detaljerna - och kan prioritera klokt
- Är nytänkande, lösningsfokuserad och har lätt för att omsätta idéer i praktiken
- Har en god analytisk förmåga och hanterar komplexa frågor med lugn och struktur
Hos oss får du:
- Vara en del av ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad - varje dag
- Arbeta i en kommun med stark lokal förankring och goda utvecklingsmöjligheter
- Möjlighet att påverka och forma framtidens hemtjänst tillsammans med kompetenta kollegor
- Friskvårdsbidrag, kompetensutveckling och schyssta villkorAnställningsvillkor
Tanums kommun eftersträvar en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Du är välkommen med frågor till avdelningschef Camilla Nyberg 0525-183 23. Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter på telefon 0525-180 00. Vi vill ha din skriftliga ansökan med meritförteckning och betyg senast 2025-10-28. Rekryteringsarbetet påbörjas under ansökningstiden. Intervjuer kommer hållas 4/11 samt 5/11
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra hur du vill bidra!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
