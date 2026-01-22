Enhetschef förebyggande enheten för äldre
Upplands-Bro kommun / Matematikerjobb / Upplands-Bro Visa alla matematikerjobb i Upplands-Bro
2026-01-22
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands-Bro kommun i Upplands-Bro
, Upplands Väsby
, Håbo
, Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du leda och utveckla ett arbete som gör verklig skillnad i människors liv?
Som chef för den förebyggande verksamheten för äldre har du ett viktigt uppdrag: att stärka hälsa, självständighet och livskvalitet hos äldre invånare - idag och i framtiden.
Förebyggande enheten har under lång tid arbetat för att skapa ett äldrevänligt samhälle och är en viktig del i kommunens satsning på att främja hälsa och livskvalitet för äldre. Som chef för förebyggande enheten leder du ett engagerat team som sedan 2010 har haft ett starkt fokus på hjärnhälsa och man arbetar bland annat enligt femfingermodellen. och idag anses vara i framkant på nationell nivå inom demensområdet.
Enheten har i uppdrag att utveckla och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre i hela Upplands-Bro kommun. Genom strategiskt arbete och nära samverkan med olika aktörer bidrar enheten till att äldre får stöd, trygghet och möjlighet att leva ett aktivt och meningsfullt liv.
Om uppdraget:
Som chef för den förebyggande verksamheten för äldre har du ett strategiskt och värdebaserat uppdrag: att tillsammans med medarbetare, samverkansparter och äldre invånare skapa förutsättningar för ett hälsosamt, meningsfullt och tryggt liv när man blir äldre.
Uppdraget bygger på kunskap om risk- och skyddsfaktorer, förståelse för det normala åldrandet och ett starkt fokus på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Du leder arbetet mot målet att fler äldre ska kunna bevara sin funktion, självständighet och livskvalitet genom hela livet. Med rätt stöd kan åldrandet bli tryggt, aktivt och meningsfullt - trots att det ser olika ut för varje individ.
Du leder förebyggande enheten för äldre, vilket omfattar dagverksamhet med inriktning mot demenssjukdom, trygg förstärkt hemgång som omfattar stödinsatser vid övergången från sjukhusvistelse till hemmet. Förebyggande insatser som träffpunktsverksamhet, teknik- och fixartjänst, volontärverksamhet, syn- och hörsel finns också i enhetens ansvarsområde.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Verksamhetsansvar: Planera, leda och följa upp arbetet inom förebyggande enheten för att nå uppsatta mål och utveckla verksamheten långsiktigt. Ekonomi och personal: Ansvara för budget, resursfördelning och personalledning, inklusive kompetensutveckling och arbetsmiljö. Samverkan: Arbeta nära chefskollegor och övriga verksamheter inom äldreomsorgen och andra verksamheter inom kommunen samt etablera och utveckla samarbeten med externa aktörer. Kvalitetsutveckling: Säkerställa att insatserna präglas av hög kvalitet och att verksamheten är tillgänglig och trygg för målgruppen.
I rollen förväntas du vara en drivande ledare som inspirerar medarbetarna, skapar engagemang och bidrar till ett äldrevänligt samhälle. Som enhetschef rapporterar du direkt till avdelningschefen och ingår i ledningsgruppen för äldre-och omsorgsavdelningen.
Din erfarenhet och kompetens
Högskoleutbildning som socionomutbildning, eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta som ledare och med personal-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar tillsammans med budgetansvar. Erfarenhet av att arbeta inom politiskt styrd verksamhet. God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vid alla våra chefsrekryteringar. Som person är du en tydlig och stabil ledare som är bra på att ge medarbetare rätt förutsättningar för att lyckas i sina uppdrag. Det gör du genom ett nära och närvarande ledarskap och genom att vara tillgänglig för medarbetarna. Du är också resultatinriktad har förmåga att se helheten samtidigt är du flexibel och har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna ändras. Som enhetschef har du många olika kontaktytor, därför behöver du vara bra på att samarbeta, etablera relationer och kommunicera tydligt.
Vi erbjuder dig:
Som medarbetare i Upplands-Bro kommun har du flera fina anställningsförmåner, till exempel friskvårdsbidrag, utökad föräldraledighet och ett bra försäkringsskydd. Läs mer om kommunens som arbetsgivare på https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html
Vår arbetsplats är centralt belägen i Kungsängen, endast två minuters promenad från pendeltåg, bussar och allmän service, samt cirka 30 minuter från Stockholm C. Rollen innebär inte enbart arbete från Kungsängen, utan du förväntas vara verksam i hela kommunen där enheten bedriver sina olika verksamheter. Som medarbetare får du ta del av fördelarna med en mindre kommun, där korta beslutsvägar och nära samarbete med kollegor skapar goda förutsättningar för delaktighet i kommunens och Socialtjänstens utveckling.
Vi erbjuder även ett roligt och utvecklande uppdrag i en spännande tillväxtkommun med kompetenta och engagerade kollegor och en stark vi-känsla. Avdelningen har ett starkt engagemang för äldrefrågor och är exempelvis stjärnmärkt och arbetar med HBTQI-certifieringen. Du som brinner för äldrefrågor kommer att trivas att arbeta i en kommun som är godkänd av WHO som äldrevänlig kommun.
Om rekryteringsprocessen:
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan med CV men utan personligt brev. Samverkan är en viktig del av våra chefstillsättningar och slutkandidater erbjuds möjlighet att träffa de fackliga parter som representerar verksamhetens medarbetare.
En bakgrundskontroll på slutkandidat kommer genomföras innan anställning erbjuds.
Välkommen med din ansökan senast den 15 februari 2026.
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/338". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Socialkontoret , Äldre- och omsorgsavdelning, Förebyggande enheten Jobbnummer
9697958