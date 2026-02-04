Enhetschef för vår nattorganisation
2026-02-04
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Lunden tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot klienter som har psykisk ohälsa och klienter som behöver medicinsk omvårdnad. Vi har verksamhet i Lund. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett övergripande personalsansvar för institutionens nattorganisation samt den behandlingspersonal som har timanställningar. Du har, till skillnad från övriga enhetschefer på institutionen, inget direkt behandlingsansvar för någon specifik enhet. Istället ansvarar du för att medarbetarna som utgör nattorganisationen erbjuds rätt förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter på ett kvalitativt sätt.
Tillsammans med institutionens operativa ledare, vilka tjänstgör samtlig tid utanför kontorstid, planerar och leder du arbetet på avdelningarna. Du leder och driver enhetsarbetet mot uppställda mål och ansvarar inom din enhet för arbetsmiljö, personal, budget samt verksamhetsutveckling.
Du ingår i institutionens chefsberedskap.
Lundens LVM-hem består av totalt 4 enheter med ett uppdrag om att vårda 30 klienter. I Lundens uppdrag ligger även att kunna ta emot klienter med ett utökat vårdbehov, dvs kvinnor som vid upprepade tillfällen har utsatt personer i sin omgivning för hot och våld.
Lundens LVM-hem har även en särskilt förstärkt avdelning där klienter som, utöver beroendeproblematik, även har ett utagerande/allvarlig självskada samt uppvisat svårigheter att vårdas med andra. De klienter som vårdas på denna enhet har ett neuropsykiatriskt funktionshinder i grunden, primärt autism, intellektuel funktionsnedsättning eller liknande svårigheter. På Fyrklövern kan även klienter med en psykosproblematik vårdas. Kvalifikationer
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Du ska också ha:
• Akademisk utbildning på 180 hp inom samhälls- och beteendevetenskap, vårdvetenskap eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer vara adekvat för tjänsten.
• Arbetslivserfarenhet: Det krävs dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet
• Kunskap: god förmåga att uttrycka sig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska. Du har kännedom om LVM-vården riktlinjer och råddande lagstiftning
Utifrån uppdragets komplexitet kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har god förmåga i att;
• Skapa konstruktiva arbetsallianser med såväl kollegor, klienter som med externa samarbetspartners.
• Arbeta systematiskt, strukturerat och processinriktat för att uppnå goda resultat kopplat till uppdraget.
• Arbeta självständigt samtidigt som du kontinuerligt bjuder in din omgivning till samverkan och ger återkoppling.
• Planera, organisera, leda och fördela arbetsuppgifter på ett effektivt vis.
• Du har ett mod och en vilja att ta i problem som kan finnas och arbetar aktivt för en god kultur där verksamhetens behov styr och där personal trivs och utvecklas.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Önskemål om tillträde är den 15 april men vi tar en dialog utifrån dina förutsättningar.
Sista ansökningsdag är den 1 mars 2026
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
