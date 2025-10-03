Enhetschef för strategisk analys
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du leda arbetet med att analysera samhällets största risker och utmaningar på cybersäkerhetsområdet? Då kanske det är du som är vår nästa kollega!
Ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans.
Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som chef hos oss ansvarar du för enhetens verksamhet, personal och budget. Enheten utgör en viktig del i helheten på Verksamheten för strategisk cybersäkerhet (CS-SC), och du ansvarar för att säkerställa att enheten bidrar till helheten, bl.a. genom att understödja verksamhetens övriga enheter med analysunderlag till stöd för utveckling av förebyggande stöd eller utlysningar om forskning, utveckling eller kompetensförsörjning. Du ingår i verksamhetens ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för såväl enheten som hela verksamheten och avdelningen.
Verksamheten för strategisk cybersäkerhet styrs samlat, och det finns många kopplingar och beroenden mellan enheterna. I dina arbetsuppgifter ingår det därför att, inom ramen för den styrning som beslutats på CS-SC, på både strategisk och operativ nivå leda, fördela och planera arbetet med enhetens, verksamhetens, avdelningens och myndighetens mål och medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt. I det ingår att i samverkan med verksamhetschefen och övriga enhetschefer inom CS-SC verka för att effektivt lösa verksamhetens uppdrag, inklusive att både ge stöd till och ta stöd från andra enheter. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer.
Du kommer att ansvara för förvaltningen och utvecklingen av MSB:s nationella uppföljning av det systematiska cybersäkerhetsarbetet, Cybersäkerhetskollen. Du kommer också att ansvara för den löpande analysen av inrapporterade incidenter och utifrån den analysen framtagande av underlag till MSB:s lägesbild på området, årsrapporten för it-incidentrapporteringen och den årliga temarapporten om cybersäkerhet. Därutöver ingår ansvar för fortlöpande utveckling av den strategiska analysens metodik, såväl som en växande mängd arbete inom ramen för EU-samarbetet, inklusive att tillsammans enheten för Partnerskap och finansiering
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en för rollen relevant akademisk utbildning eller annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vidare har du erfarenhet av att vara chef med goda resultat och har lett genomförande av verksamhetsutveckling och förändringsarbete. Du har tidigare arbetat minst två år i offentlig verksamhet. Du är van att rekrytera och attrahera nya medarbetare och ser detta som en inspirerande och kul arbetsuppgift. Du besitter förmågor att bygga väl fungerande team med god arbetsmiljö och strukturer runt dessa. Du behöver tycka om, och kunna, arbeta under stundvis tidspressade förhållanden samt kunna växla mellan samtidiga arbetsuppgifter. Arbetsbelastningen är tidvis hög och kräver stresstålighet, självständighet, förmåga att prioritera samt ett strukturerat arbetssätt. Du har också grundläggande kunskaper i cybersäkerhet. Därutöver har du dokumenterad kompetens inom att:
- organisera, förvalta och fortlöpande utveckla analysverksamhet.
- använda analysverksamhet som ett verktyg för att utveckla annan verksamhet.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta som analytiker
- dokumenterade kunskaper om EU-regleringen på cybersäkerhetsområdet
- arbete i snabbrörliga miljöer där omplanering och omprioritering ofta görs, samtidigt som långsiktiga mål ska nås
- kunskap om MSB:s och Nationellt cybersäkerhetscenters uppdrag
Som chef och ledare hos oss förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, ha god självkännedom och bidrar genom att vara ett föredöme. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/
Därutöver är du samarbetsinriktad, duktig på att förklara det du och enheten du ansvarar för gör och varför den gör det, driven och ambitiös, noga med både arbetsmiljö och effektiv organisering för att klara uppgifterna.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Din placeringsort kommer att vara Stockholm på vårt kontor Tomteboda, och resor i anställningen förekommer.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på MSB är krigsplacerade.
Enheten för strategisk analys är placerad på avdelningen för cybersäkerhet och samhällsviktiga kommunikationer, inom Verksamheten för strategisk cybersäkerhet på MSB.
En utredning har föreslagit att MSB:s utåtriktade cybersäkerhetsuppdrag, inklusive verksamheterna som genomför dem, ska överföras till Försvarets radioanstalt (FRA) och Nationellt cybersäkerhetscenter. Regeringen väntas fatta beslut om en sådan verksamhetsövergång senast i början av 2026. Om regeringen fattar ett sådant beslut så kan inte MSB garantera att den utlysta tjänstens chefsförordnande kommer att kunna genomföras utifrån den ovan givna beskrivningen.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschef Johan Turell. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Josefin Berglund eller Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
