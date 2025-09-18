Enhetschef för Stödtjänstmarknader
2025-09-18
På division System får du arbeta med elsystemets mest spännande utmaningar - från drifttimmen här och nu till planeringen 40 år framåt. Den stora komplexiteten och utvecklingsmöjligheterna gör vårt arbete både stimulerande och betydelsefullt. Här får du ett unikt helhetsperspektiv på elsystemet och samarbetar nära kollegor för att säkerställa en trygg, hållbar och effektiv elförsörjningPubliceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som enhetschef har du en nyckelroll i att driva utvecklingen av framtidens elmarknad - i takt med energiomställningen och ett allt mer dynamiskt elsystem. Du leder arbetet vid enheten Stödtjänstmarknader, som ansvarar för att utveckla och förvalta marknadslösningar för balansering.
Enheten utvecklar marknadsplatser för de stödtjänster som behövs för att balansera elsystemet och hantera timmar med låg rotationsenergi. Dessutom ansvarar enheten för tilldelning av överföringskapacitet för balansering. Arbetet bedrivs såväl nationellt som nordiskt och europeiskt. Enheten har också ett ansvar i att informera marknadsaktörer om kommande förändringar och att vägleda nya aktörer som vill börja bidra med stödtjänster.
Du leder ett team om 9 medarbetare med hög kompetens och stort eget ansvar. Medarbetarna består av experter som arbetar med marknadsdesign. Utvecklingen bedrivs ofta i projekt tillsammans med experter från andra delar av organisationen samt med kollegor hos Svenska kraftnäts motsvarigheter i Norden och Europa.
Ditt ledarskap handlar om att skapa tydlighet i prioriteringar, driva utveckling och vara ett bollplank i en komplex och kunskapsintensiv miljö. Du får möjlighet att påverka strategiska beslut och utveckla arbetssätten i en verksamhet med stor inverkan på elmarknaden.
I rollen ingår att:
• Ha ansvar för personal-, budget- och arbetsmiljö.
• Leda och utveckla enheten och dess medarbetare i en föränderlig verksamhet.
• Säkerställa att marknadslösningar utvecklas i takt med behov och att elmarknads- och aktörsperspektiv beaktas i konsekvensanalyser
• Säkerställa kompetensuppbyggnad inom prioriterade områden.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Du har lätt för att samarbeta och är van vid att arbeta med många olika intressenter, både internt och externt. Med din trygga personlighet skapar du stabilitet samtidigt som du bidrar till framdrift i arbetet. Du trivs i att arbeta i en miljö med högt utvecklingstempo där verksamheten ofta behöver anpassas till förändrade förutsättningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du:
• En akademisk examen inom relevant område (exempelvis teknik eller nationalekonomi)
• Erfarenhet av att arbeta i ledande roll med personalansvar.
• Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet från elmarknaden.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Relevant kunskap om balansering och balansmarknaderna
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Kunskap om EU regelverk gällande Elmarknaden, så som balansförordningen (EB)
• Erfarenhet av arbete inom samarbetsorganisationen Entso-e, EU-kommissionen eller annan för tjänsten relevant europeisk organisation
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg eller Göteborg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Tjänsteresor förekommer 1-2 i månaden, oftare om du är placerad på vårt lokalkontor i Göteborg
• Sista ansökningsdag, 2025-10-09, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Anna Jäderström 010-475 81 24. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind 010-475 80 07. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
