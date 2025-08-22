Enhetschef för samhällsskydd och beredskap
Vill du leda samhällsviktigt arbete och stärka Västmanlands beredskap? Vi söker en trygg och engagerad ledare som vill driva och utveckla länets arbete inom samhällsskydd och beredskap.
Som enhetschef på Länsstyrelsen i Västmanland får du en nyckelroll i att stärka krisberedskapen och det civila försvaret. Du vill bidra till att bygga ett robust och hållbart samhälle - idag och för framtiden. Är du redo att göra skillnad? Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Vi tror på ett nära ledarskap som stärker arbetet med ett tillitsfullt arbetsklimat och en hållbar arbetsmiljö. Som enhetschef leder och organiserar du enhetens arbete. Du ansvarar för ekonomi och personal och ser till att arbetet bedrivs effektivt, med god kvalitet som bidrar till verksamhetens mål. I rollen som enhetschef ingår att företräda Länsstyrelsen. Du förväntas delta i olika nätverk samt medverka i interna och externa samarbetsprojekt och uppdrag.
I din vardag ingår bland annat att:
- leda och planera arbetet tillsammans med medarbetarna på enheten så uppdrag och arbetsuppgifter löses på bästa sätt
- ansvara för ekonomi och personaladministrativt arbete
- ansvara för personalförsörjning och kompetensutveckling
- ansvara för en väl fungerande arbetsmiljö och med ett systematiskt arbetssätt
- företräda myndigheten i externa sammanhang som mediakontakter, konferenser, utbildningar och övningar
- hålla medarbetarsamtal, lönesamtal och lönesättande samtal
- tillsammans med försvarsdirektören arbeta med tillkommande uppgifter vid höjd beredskap.
Tillsammans med övriga chefskollegor ingår du i avdelningen Människa och samhälles ledningsgrupp och myndighetens chefsgrupp.
Om arbetsplatsen
Enheten för samhällsskydd och beredskap arbetar med bland annat risk- och sårbarhetsanalyser, risk- och kriskommunikation, säkerhetsskydd, civilt försvar, samband och ledningssystem, ledningsplatser och samverkansprojekt, men också med uppföljning av kommunernas krisberedskap. Enheten arbetar med länets och myndighetens samordning och utveckling av krishanterings- och totalförsvarsförmåga över hela hotskalan, från risker och olyckor till arbetsuppgifter inför och under höjd beredskap.
Som enhetschef får du leda en grupp engagerade och självgående medarbetare som driver sina frågor framåt med stort ansvar och initiativförmåga. Medarbetarna på enheten har en hög kompetens, kapacitet och vilja att utvecklas. Din uppgift blir att skapa förutsättningar, ge stöd och utmana både såväl grupp som individer att växa med uppdragen.
Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna så berättar vi mer. Kvalifikationer
I denna tjänst är erfarenhet av ledarskap viktigt.
Vi ser också att det är en fördel om du har erfarenhet från verksamhetens område, till exempel av att ha arbetat med samhällsstörningar. Erfarenhet av samverkan, både externt och internt, är viktigt eftersom det är en stor del av verksamhetens arbetssätt. Det är även viktigt med erfarenhet av att arbeta systematiskt med att uppnå en väl fungerande arbetsmiljö i detta uppdrag.
I övrigt har du en akademisk utbildning inom ett för tjänsten relevant område, B-körkort och gärna någon ledarskapsutbildning med dig.Dina personliga egenskaper
Du har ett hälsosamt förhållningssätt till arbetet, vilket märks bland annat på hur du planerar och genomför dina uppdrag. Som person har du ditt fokus på möjligheter snarare än hinder.
Som ledare är du trygg, stabil, bemöter alla med respekt och drivs av att se andra människor utvecklas. Du kommer att arbeta inom ett område som påverkas av en snabbt föränderlig omvärld, där du behöver ha både erfarenhet av och förmåga att leda verksamhet mot både kort- och långsiktiga mål.
Du har ett stabilt och coachande ledarskap och kan utöva det såväl på plats som på distans. Det är viktigt att du kan bygga och underhålla relationer och nätverk, eftersom samverkan är en central del i arbetet. Du har ett helhetsperspektiv på frågor du tar dig an och ett tydligt sätt att kommunicera både internt och externt.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Om Länsstyrelsen i Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande, kompetent och trivsam arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. Vi är runt 200 medarbetare som tillsammans utvecklar och jobbar med frågor som är avgörande för samhället. Vi har en samordnande roll i länet och är därför en viktig länk till regering, riksdag och andra myndigheter. Vår vision är ett hållbart Västmanland för nuvarande och kommande generationer.https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/om-oss/jobba-hos-oss.html
Övrigt
För att arbeta hos oss måste du dela länsstyrelsens värdering om alla människors lika värde. Hos oss på länsstyrelsen är vissa befattningar placerade i säkerhetsklass. Det kan innebära att en säkerhetsprövning och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan anställning. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Vi tillämpar provanställning vid behov och vid tillsvidareanställning blir du automatiskt krigsplacerad hos oss.https://www.lansstyrelsen.se/4.1e9f682716e44cbf6f52214e.htmlhttps://www.lansstyrelsen.se/dataskydd Ersättning
