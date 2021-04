Enhetschef för Naturvårdslaget - Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen - Ekonomichefsjobb i Mark

Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Ekonomichefsjobb / Mark2021-04-13Det finns få kommuner i Sverige som kan matcha Marks kommun och vi växer på alla håll och kanter. Här finns ett rikt näringsliv med världskända företag i olika branscher - med plats för fler att förverkliga sina drömmar. I Mark finner du hög livskvalitet, trygghet för alla och fantastiska naturupplevelser. Till Mark är det alltid nära från Göteborg, Borås och Varberg.Av Marks kommuns drygt 34 000 invånare, så arbetar nära 3 400 personer i kommunens olika verksamheter. Här finns för- och grundskola på de flesta orter, högstadium på fem olika platser och gymnasium centralt i kommunen. Kinna som är kommunens administrativa centrum är utsedd till Sveriges grönaste ort.Vi hoppas att just du är talangen som tillsammans med oss utvecklar och bygger en hållbar kommun för framtiden. Det här är därför mer än en jobbannons - det är ett erbjudande om ett bättre liv präglat av utveckling och laganda.Naturvårdslaget är den delen av enheten för arbetsmarknad som har till uppgift att arbeta med subventionerade anställningar. Naturvårdlaget är idag 20 anställda med en budget på 4,3 tkr. Personalen har ett gemensamt, de är utanför den ordinarie arbetsmarknaden, men bakgrund och anledningar är individuella. Personalen har mycket stor arbetsmoral och har olika förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete. Naturvårdslaget utför uppdrag åt kommunens egna förvaltningar.Detta gör Naturvårdslaget:Skötsel av natur och kulturreservatSkötsel av kommunala badplatserSkötsel av kommunens fornvårdsminnenFöreningshjälpFixartjänstTillgänglighetsanpassning2021-04-13Du kommer arbeta med sedvanliga vanligt förekommande arbetsuppgifter för en enhetschef. Det ingår HR-administration, rekrytering, hantering av arbetsmarknadspolitiska program i samarbete med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadscenter. Du har personal- och arbetsmiljöansvar. Du bidrar med med att öka känslan av sammanhang inom verksamheten och utveckla medarbetaren inför externa tjänster på den ordinarie arbetsmarknaden.Naturvårdslaget är en genomgångsarbetsplats under en överenskommen tid enligt anställningsavtal. Under anställningstiden stärker och stödjer du som personalansvarig chef dina medarbetare i sin personliga utveckling. Därför har du regelbundet medarbetarsamtal med tydliga överenskommelser om handlingsplan för att medarbetaren ska gå vidare till annat arbete utanför Naturvårdslaget.Verksamheten är under kraftig tillväxt, vilket innebär arbete med förändringsledning. Du har budget- och ekonomiansvar. Genom en ekonomi i balans, god affärsutveckling och relationsskapande kontakter skapar du möjlighet till att fler arbetslösa får anställning. Du inhämtar nya uppdrag tillsammans med dina arbetsledare. Kvalitetskontroll, uppföljning av uppdrag inklusive prissättning och fakturering ingår i arbetet. Du förväntas ansöka om projektmedel för medfinansiering inom eventuella utvecklingsområden.Du ska ha följande kvalifikationer:eftergymnasial lämplig utbildning för tjänst.erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadsåtgärder.vara en god användare av det svenska och engelska språket i tal och skrift.vara en god datoranvändare och användare av Officepaketet.erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariationer.erfarenhet av liknande arbetsuppgifter i ledande befattning och kunnighet inom sakområde arbetsmarknad.Det är meriterande med en lokal förankring och ett etablerat nätverk i Marks kommun. Det är även meriterande med kunskap av systemadministration via ex. Stratsys, Procapita, Visma recruit, Personec.Vi ställer stor vikt vid dina personliga egenskaper och du ska vara:strukturerad och arbeta enligt en tydlig process, organisera och planera ditt arbete väl dvs slutför det du påbörjat och håller deadlines.stabil och hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar.relationsskapande och tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer.samarbetsorienterad och anpassar sig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.lösningsorienterad och hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.ÖVRIGTVi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom ex. attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, kostnadsneutral miljöbil, hyrcykel, pensions- och semesterväxling samt i förekommande fall flexibel arbetstid. Varaktighet, arbetstid: Heltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-06-01 Snarast enl ök. För er som kallas på intervju, kommer dessa genomföras 4/5 och 7/5.