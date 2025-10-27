Enhetschef för hemtjänstverksamhet
2025-10-27
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
Landskrona Omsorg AB är ett kommunalt bolag som erbjuder vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Bolaget kommer att driva all kommunal omsorgsverksamhet i Landskrona från och med 2025 och ägs av Landskrona stad.
Vi är 1 100 medarbetare som jobbar för att alla i kommunen ska kunna leva trygga och självständiga liv, även när de behöver hjälp. Vi arbetar efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet.
Vi är undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och många, många fler. Några är i början av karriären, andra har många års erfarenhet. Vi kommer från Landskrona, Skåne och hela världen. Tillsammans är vi Landskrona Omsorg.
Med mod, uthållighet och handlingskraft sätter vi en stabil grund för våra medarbetare, vi möter våra kunder med nyfikenhet och respekt. För alla som bor här idag. Och för alla som kommer bo här i framtiden.
Vi står inför ett spännande utvecklingsarbete med målet att höja kvaliteten i den kommunala äldreomsorgen genom att bland annat öka kontinuiteten i relation till våra kunder vid utförandet av omsorgsinsatser. Vi ska också minska sjukfrånvaron, särskilt långtidssjukskrivningar och effektivisera och centralisera stöd- och administrativa funktioner inom hemtjänsten. Som ett led i detta arbetet förstärker vi hemtjänsten med tre nya enhetschefer. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-27Arbetsuppgifter
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag?
Som enhetschef ansvarar du för att utveckla enheten med särskild tonvikt på kvalitet, måluppfyllelse och ett hållbart resursutnyttjande. Du har personal-, verksamhets- och budgetansvar.
I rollen ingår att:
* skapa goda förutsättningar för medarbetarnas utveckling och prestation.
* aktivt arbeta med uppföljning och kvalitetshöjande åtgärder tillsammans med dina medarbetare.
* driva förändringsarbete för att möta verksamhetens krav och framtida utmaningar
* implementera digitala lösningar och nya arbetssätt för ökad effektivitet.
* samverka med enhetschefskollegor, andra kollegor inom Landskrona Omsorg samt andra verksamheter inom staden.Kvalifikationer
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef med ansvar för personal, verksamhet och budget. Du har en relevant högskoleexamen som bedöms lämplig för tjänsten. Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat inom hemtjänstverksamhet.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad person som arbetar metodiskt och har god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du är resultatorienterad och sätter upp ambitiösa mål som du arbetar målmedvetet för att nå. Du är stabil och behåller lugnet även i pressade situationer, samtidigt som du har ett positivt förhållningssätt.
Vi värdesätter kreativitet och ser gärna att du har förmåga att tänka i nya banor och bidra med innovativa lösningar. Du är relationsskapande och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer, både internt och externt. Du är samarbetsorienterad och bidrar aktivt till ett gott samarbete med fokus på gemensamma mål. Dessutom är du lösningsorienterad och har en god förmåga att snabbt identifiera problem och hitta praktiska lösningar.
Ansökningshandlingar
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
