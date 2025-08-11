Enhetschef för Hälso- och sjukvård
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Se hit!
Vi söker ytterligare en enhetschef till hälso- och sjukvården då vi ser ett behov av att stärka upp vår ledningsgrupp för att möta behovet av kontinuerligt utvecklingsarbete i verksamheten, stärka upp arbetet med teamsamverkan intern och externt samt därmed skapa goda förutsättningar för ett tydligt och mer närvarande ledarskap för alla våra medarbetare. Som enhetschef inom kommunal hälso- och sjukvård har du en nyckelroll och är det naturliga navet i verksamheten. Vi söker därför dig som är tydlig, drivande och engagerad, har ett genuint intresse av att arbeta med olika utvecklingsfrågor, trivs att arbeta med ett nära medarbetarskap och tycker om att driva olika verksamhetsfrågor som ibland kräver både mod och innovation.
Tillsammans med dina chefskollegor, medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) , medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och verksamhetschef tar du ansvar för att driva och utveckla en kompetent och kostnadseffektiv verksamhet där samarbete, kvalitet och patientsäkerhet är den gemensamma ambitionen och där Kramforsbon alltid är satt i fokus. I uppdraget har du det operativa ansvaret för verksamhet, personal, ekonomi, resultat och arbetsmiljö och ansvarar för ett 20-tal medarbetare.
Ditt ledarskap baseras på tillit och ett salutogent synsätt och det är en självklarhet att tillsammans med medarbetarna leda verksamheten framåt. Du ser en stor fördel med att ta tillvara på medarbetarnas specifika kompetens och inspirera till engagemang och delaktighet. Du kommer att arbeta både självständigt och i team inom den egna verksamheten, men även gentemot våra andra verksamheter inom kommunen samt externa aktörer vilket du ser som en naturlig del av arbetet som ledare. Det är därför viktigt att du är en ansvarstagande lagspelare med mod att prova dig fram och utforska nya vägar.
För oss är det viktigt att du trivs och vi hjälper dig gärna med boende om du flyttar hit. Som ny chef i Kramfors kommun kommer du att ingå i vårt chefsutvecklingsprogram. Där, liksom på våra gemensamma chefsdagar skapas förutsättningar till nätverkande, samarbete och utbyte av erfarenheter med olika chefer i andra delar av kommunens verksamhet. Kvalifikationer
För detta spännande och utmanande uppdrag söker vi dig som har högskoleutbildning som bedöms relevant för tjänsten av arbetsgivaren. Vi ser gärna att du har tidigare dokumenterad chefserfarenhet. Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård samt att du är insatt i förutsättningar och arbetsgång i en politiskt styrd organisation är meriterande. Du har god kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, god datavana samt god kunskap i svenska språket.
Som ledare inom kommunal hälso- och sjukvård är du lösningsfokuserad och handlingskraftig och skapar engagemang för verksamhetens uppgifter, utveckling och resultat. Du har förmåga att ta tillvara medarbetarnas kunskap, erfarenhet och kreativitet för att tillsammans med dem och förvaltningens övriga chefer driva ständiga förbättrings- och kvalitetsarbeten.
Vidare ser vi att du är aktiv och närvarande som ledare med förmåga att hantera såväl verksamhetsfrågor som medarbetare på ett professionellt sätt. Din förmåga att se händelser i ett större sammanhang, kunna tänka långsiktigt och se direkta konsekvenser av olika beslut kommer att uppskattas. Vi förväntar oss att ditt ledarskap kännetecknas av att skapa förtroende och ett prestigelöst samarbete. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet
Körkort, behörighet B är ett krav.
Vad kan vi erbjuda dig?
Trygg anställning med goda anställningsvillkor
Flexibel arbetstid
Möjlighet att arbeta på distans
Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
Mentor i närliggande verksamhet
Friskvårdsbidrag
En lyhörd, engagerad och tillitsfull chef och fantastiska kollegor och medarbetare
ÖVRIGT
Bifoga CV och kort personligt brev.
Hälso- och sjukvården i Kramfors kommun innefattar specialistutbildade och allmänsjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter, totalt ca 50 medarbetare. Arbetet sker både i ordinärt och särskilt boende. Arbetet sker i multiprofessionella team tillsammans med övriga verksamheter. Vi har kommit långt inom digitalisering och resan fortsätter inom både välfärdsteknik och digitalisering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer A1379583 och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
