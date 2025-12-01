Enhetschef för Fordonsverkstad och Förråd
Servicekontoret är kommunens interna basresurs för teknisk- och administrativ utförarverksamhet. Verksamheten bedrivs under företagsliknande former och Servicekontoret har ingen budgettilldelning utan fungerar som utförare, där uppdragen faktureras utifrån avtal och överenskommelser. Inom våra verksamheter finns ca 450 medarbetare som bland annat ser till att alla medarbetare i Borås Stad får sin lön, att våra skulpturer står stadigt i staden, att alla invånare i staden har vatten och avlopp samt ser till att vi har hela och rena vägar, staket, gräsmattor och fastigheter.
Vi söker nu en enhetschef till vår avdelning Fordon Förråd Verkstad. På avdelningen arbetar cirka 40 medarbetare och verksamheten är indelad i områdena;
Fordonsenheten som ansvarar för administration och inköp av stadens fordon.
Förråd som tillhandahåller allt från arbetskläder till vägskyltar och maskiner för våra verksamheter.
Fordonsverkstad som utför service samt reparationer av stadens fordon och maskiner.
Mekanisk verkstad som utför tillverkning, underhåll och reparationer av stadens konstruktioner.
Vi söker dig som vill ta dig an rollen som enhetschef för vår fordonsverkstad och vårt förråd.
Du kommer att vara den närvarande ledaren för ett team på cirka 18 engagerade fordonsmekaniker och förrådsarbetare. Verksamheten bygger på ett beställar-utförarkoncept, vilket innebär att du blir en nyckelperson i kontakten med både kunder och beställare. Till förrådsverksamheten hör även en drivmedelsanläggning.
Ditt uppdrag är att coacha och utveckla teamet samtidigt som du säkerställer hög kvalitet i leveranserna. Detta inkluderar att genomföra medarbetarsamtal, lönesamtal, arbetsplatsträffar samt att driva ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Du ansvarar för att leda teamet mot uppsatta mål gällande resultat och ekonomi.
I rollen ingår även viktiga administrativa uppgifter och utveckling av verksamheten, såsom kartläggning samt underhåll av befintliga processer, offerering, fakturering, analys och utvärdering.
Vi söker dig som leder verksamheter med ett personcentrerat och närvarande ledarskap med teamutveckling i fokus. Du har:
En dokumenterad förmåga att utöva ett närvarande, coachande och engagerande ledarskap som aktivt utvecklar medarbetarna.
Är en stark relationsbyggare med mycket god kommunikationsförmåga, både internt i teamet och externt med kunder/beställare.
Har förmåga att ta initiativ till förbättringsarbete och intresse av att ansvara för processkartläggning och underhåll av befintliga processer.
Du har gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fordon eller logistik. Vi ser även att du har arbetslivserfarenhet från någon av dessa områden samt dokumenterad flerårig chefserfarenhet. B-körkort är ett krav. Goda kunskaper i Officepaketet och administrativa system är en förutsättning för att lyckas i din nya roll.
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
