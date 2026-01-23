Enhetschef Fjällbacka
2026-01-23
Vi välkomnar och stöttar kreativa och innovativa ledare! Därför söker vi dig som vill satsa din kompetens, erfarenhet, lust och energi för att, tillsammans med oss, skapa framtidens vård- och omsorg. Omsorgsförvaltningen befinner sig i ett innovativt förändringsarbete och har en funktionsindelad organisation detta för att få full kraft i kvalitetsarbetet. Nyfiken? Läs mer och vi ser fram emot din ansökan!
Din roll hos oss
I uppdraget som enhetschef ingår ansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Du leder, utvecklar och följer upp arbetet inom din verksamhet och kommer att ansvara för cirka 30-40 medarbetare. Som stöd har du en planerare som hjälper dig med schema och daglig bemanning samt administrativa sysslor.
Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde vård- och omsorgsboende som består av 12 enhetschefer, verksamhetschef och stödfunktioner. Tillsammans med kollegor och medarbetare hittar du nya vägar och arbetssätt för att utveckla såväl verksamhetens innehåll som dina medarbetares arbetsmiljö. Vi arbetar för att möta framtidens vård- och omsorgsbehov med fokus på kompetens, nya arbetssätt, innovation och nyttjande av digital teknik.
Som enhetschef stimulerar, engagerar och motiverar du dina medarbetare till förnyelse och utveckling genom att vara ett föredöme. Du har lätt för att skapa relationer, lyssnar och ger stöd samt uppmuntrar till delaktighet och kreativitet. Vi lägger därmed stor vikt på bästa förmåga att samarbeta och samverka.
Fjällbacka 1 består av 27 lägenheter, uppdelat i tre grupper med inriktning allmän vård och omsorg. Du kommer har ett nära samarbete med din närmsta kollega som ansvarar för Fjällbacka 2 i samma byggnad.
Vem söker vi?
Du som söker har socionomutbildning, hälso- och sjukvårdsutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi vill att du har genomgått ledarskapsutbildning och utbildning. Har du utbildning och erfarenhet av i förändringsledarskap är det meriterande. Vi ser gärna att du har gedigen erfarenhet som chef och ledare med god kännedom om gällande lagstiftning. Har du erfarenhet av att driva kvalitetsutveckling, gärna med hjälp av välfärdsteknologi är också meriterande. Erfarenhet från politiskt styrd verksamhet är en fördel.
Att du har god kommunikationsförmåga och behärskar svenska i tal och skrift är en fördel. Att du kan hantera IT-verktyg i ditt arbete ses som en merit. Du som söker till oss har B-körkort.
Ditt ledarskap präglas av lyhördhet, mod och tydlighet. Du är en strukturerad och målmedveten person med förmåga att nå resultat på kort och lång sikt utifrån gällande styrdokument genom att prioritera, planera och fatta beslut. Genom uppföljning och utvärdering bidrar du till ständig utveckling av verksamheten. Du är nyfiken, omvärldsorienterad och ser möjligheter men har också förmåga att ta ansvar för verksamheten ur ett större perspektiv med fokus på att skapa bättre förutsättningar för våra medborgare.
Du har en helhetssyn, tänker långsiktigt och representerar alltid Kristianstad kommun. Genom dialog tydliggör du mål och förväntningar samt leder med tillit, vilket skapar goda förutsättningar för kommunikation, reflektion och feedback tillsammans med medarbetarna. Du är en prestigelös person som har lätt för att samarbeta och samverka både internt som externt.
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi erbjuder våra ledare varierande interna utbildningspaket och nätverksträffar som syftar till att uppnå arbetsglädje och livslångt lärande. Centrala HR-, Ekonomi, IT- och bemanningsfunktionen utgör ett stöd till dig som chef i det dagliga arbetet.
Som chef i Kristianstads kommun erbjuds du ledarutveckling, ledarstöd och strukturerad uppföljning av ditt chefsuppdrag. Läs mer om chefsuppdraget i kommunens Ledarpolicy (https://www.kristianstad.se/download/18.706672e318c6244728521eb/1734503572175/Ledarpolicy.pdf)
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
