Enhetschef Fastighet och säkerhet
Om jobbet
Vill du som enhetschef utveckla förvaltningens strategiska och operativa arbete rörande fastighet, säkerhet, mobilitet och IT? Är det du som skapar förutsättningar för utveckling genom samverkan med andra? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Enheten för Fastighet och säkerhet ansvarar för strategiskt och operativt arbete inom fastighet, säkerhet, mobilitet och IT.
Enheten är organiserad i avdelningen Stab och kommunikation. Som enhetschef kommer du att ha personal- och budgetansvar samt arbetsmiljöansvar i enlighet med lagar, riktlinjer och Göteborgs Stads samverkansavtal.
Du kommer att leda och skapa förutsättningar för tolv medarbetare, specialiserade inom enhetens olika verksamhetsområden. Du skapar förutsättningar för enhetens medarbetare att lyckas i sina uppdrag, vars syfte är att möjliggöra för kärnverksamheterna att fokusera på förvaltningens huvuduppdrag. Ditt stöd till medarbetarna kan exempelvis bestå i att ge råd och handledning i att skapa beslutsunderlag till politiken, arbete med strategidokument samt operativt verksamhetsstöd. Som enhetschef i för enheten för Fastighet och säkerhet kommer du att vara en del av en positiv och dynamisk arbetsmiljö, där du kommer att ha möjlighet att bidra till viktiga frågor och samtidigt vara en del av en grupp som värdesätter samarbete och gemenskap.
Tillsammans med enhetschefskollegor inom förvaltningen kommer du även att ansvara för krisstödet i Sydväst vilket innebär att hålla krisstödsorganisationen uppdaterad och vid en kris leda krisstödet.
Du kommer att utgå från vårt aktivitetsbaserade kontor på Zirkongatan.
Intervjuer kommer att hållas 18 och 20 februari. Om du efter intervju går vidare till nästa steg, kommer du även att bjudas in till en heldag vid Assessment Center den 3 eller 5 mars. Välkommen med din ansökan!
Formella kvalifikationer:
Du som söker skall ha minst treårig högskole-/universitetsexamen. Du behöver ha erfarenhet av att leda andra, exempelvis som processledare, projektledare eller som chef. En förutsättning för tjänsten är att du har erfarenhet av processledning inom något av enhetens verksamhetsområden. Även din erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation kommer att vara en förutsättning för tjänsten som enhetschef. För tjänsten krävs att du har B-körkort.
Personliga kvalifikationer:
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa värde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten.
Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande. Du ser bakslag som något att lära sig av.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation
Du är tydlig, får gehör för tankar och idéer och kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Övrig information
I den här rekryteringsprocessen kommer vi inte be om personligt brev. Du kommer istället vid ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor om din kompetens inom efterfrågat område.
Inför tillsättning av tjänsten kommer bakgrundskontroll att göras.
För att uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter? Då ska du inte ansöka via systemet, kontakta istället rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Socialförvaltningen Sydväst är en av fyra socialförvaltningar i Göteborgs Stad med runt 900 medarbetare. I stadsområdet Sydväst bor cirka 120 000 invånare och området stäcker sig från Billdal till Högsbohöjd och till södra skärgården. Förvaltningens uppdrag är att barn, unga och vuxna ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv och att barn och unga har en rik fritid. Förvaltningen jobbar också för att stötta personer i hemlöshet till ett varaktigt boende. Genom samverkan med civilsamhälle, lokalt näringsliv och andra aktörer ska vi öka folkhälsan och tryggheten i området.
I socialförvaltningen Sydväst vill vi ta tillvara på engagemanget hos alla medarbetare. Hos oss kan du påverka både ditt eget jobb och andras liv. Ersättning
