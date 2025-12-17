Enhetschef enhet flerspråkighet
Är du en kreativ och målinriktad individ som trivs med att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö? Som enhetschef för Enheten för flerspråkighet hos oss i Nässjö har du möjlighet att spela en viktig roll i våra spännande utvecklingsarbeten. Vi söker dig som är omvärldsorienterad och har en stark personlig mognad, samt en passion för att skapa värde och resultat.
Vi värdesätter flexibilitet, kommunikationsförmåga och en tydlig ledarskapsstil. Din förmåga att lösa problem och arbeta strukturerat kommer vara grundpelare för att nå våra gemensamma mål. Om du söker en arbetsplats där du kan utvecklas och bidra till en positiv förändring, då är detta rätt plats för dig!
Flerspråksenheten är placerad på en av våra grundskolor där du är underställd rektor som du också har ett tätt samarbete med. Ökat lärande - likvärdighet - mötesplatser; tre viktiga kärnvärden som genomsyrar allt arbete i Nässjö kommuns skolor, den medelstora kommunen med cirka 30 000 invånare på det Småländska höglandet. För att förverkliga detta har kommunfullmäktige antagit ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete för förskola och skola i Nässjö kommun.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vi medvetet och målinriktat för att ge varje barn och elev de verktyg som krävs för att söka kunskap i livet. Målet är att varje barn och elev ska få utvecklas efter sina förutsättningar och känna glädje och stolthet över sina framgångar.
Som enhetschef för Flerspråksenheten får du ett meningsfullt och varierat uppdrag med ansvar för ca 20 medarbetare. Du leder enheten som erbjuder modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning till våra flerspråkiga barn och elever i förskola och skola.
I rollen har du det övergripande ansvaret för att utveckla och följa upp verksamheten utifrån uppsatta mål och riktlinjer. Du ansvarar för personalfrågor, rekrytering och kompetensutveckling samt för att skapa en god arbetsmiljö. Du har även budget- och ekonomiansvar och arbetar med att säkerställa kvalitet och effektivitet i enhetens processer.
En viktig del av uppdraget är att samverka med rektorer, förskolor och skolor för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Du driver utvecklingsarbete och ser till att digitala lösningar används på ett effektivt sätt för administration och schemaläggning. Rollen innebär att du är en central länk mellan enheten och övriga delar av organisationen och att du bidrar till att skapa struktur, kvalitet och engagemang i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och kommunikativ ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att bygga relationer. Du ser förändringar som möjligheter och har ett intresse för utvecklingsarbete och digitalisering.
Du har relevant högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Det är meriterande om du har en lärarlegitimation samt erfarenhet av ledarskap och personalansvar. Du har god administrativ och digital kompetens och har förmåga att arbeta i olika system.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och ledarskapsförmåga.
