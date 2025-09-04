Enhetschef Ekonomi till Lidingö
Bemannia AB (Publ.) / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en enhetschef inom ekonomi till ett långt uppdrag på Lidingö med start 2025-10-01 tom 2026-10-01.
Om uppdraget
Uppdraget är ett konsultuppdrag via Bemannia med start 1/10 -2025 tom 1/10 -2026. Du kommer att arbeta på enhets kontor på Lidingö och distansarbete kommer att vara möjligt till viss del. Omfattningen är 70-100%.
Ekonomienheten driver och ansvarar för att följa upp att förvaltningarnas resurser används på ett effektivt sätt, bidrar med ekonomistyrningsperspektivet i processutvecklingen gällande ekonomi samt analyserar trender, jämförelsetal och resultat.
Verksamheten omfattas av stora investeringar vilket gör strategisk investeringsplanering och anläggningsredovisning till en viktig del i arbetet. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
I rollen som enhetschef kommer du att ha en central del i att säkerställa att den ekonomiska styrningen bidrar till en effektiv förvaltning. Ditt uppdrag som chef innebär att samordna och utveckla ekonomistödet samt leda enheten i arbetet med den årliga processen kring ekonomi och verksamhetsstyrning inom fastighetsförvaltningen. En viktig del i uppdraget är att driva effektiviserings- och utvecklingsprojekt samt förändringsarbete. I rollen leder du tre controllers.
Du kommer att arbeta med bland annat följande uppgifter:
Leda och fördela arbetet för de tre controllers som ingår i gruppen.
Säkerställa leverans av implementering av pågående förändringsarbeten.
Se över relevanta nyckeltal för verksamheten samt identifiera finansiella risker och implementera kontrollmekanismer.
Identifiera och genomföra kostnadsbesparingar utan att påverka kvalitet.
Säkerställa att bokslut, månadsrapporter och årsredovisningar är korrekta och levereras i tid.
Leda budgetprocessen och ta fram realistiska prognoser som stödjer verksamhetens mål.
Ge ekonomisk rådgivning till ledningen för att stödja strategiska beslut. Kvalifikationer
Erfarenhet av att ha arbetat som ekonomichef inom fastighetsverksamhet, gärna inom kommunal verksamhet.
God erfarenhet av ekonomistyrning av fastighetsbolag.
Goda kunskaper inom redovisning.
Utbildning: Civilekonom.
Erfarenhet av att arbeta ekonomisystemet Agresso.
Erfarenheten styrks genom 2 antal referensuppdrag.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 10/9.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Anna Radhe, anna.radhe@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0708934700
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Kontakt
Anna Radhe anna.radhe@bemannia.se Jobbnummer
9492931