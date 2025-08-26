Enhetschef Bygg- och verksamhetsservice USÖ
2025-08-26
Vi söker nu en tekniskt kunnig och erfaren chef till driftenhet Bygg- och verksamhetsservice, en del av område fastigheter inom Regionservice, Region Örebro län. Placeringen är på Universitetssjukhuset i Örebro. Här får du goda möjligheter att själv forma tjänsten och arbeta utifrån ditt ledarskap!
Område fastigheter ansvarar för förvaltning, drift och byggnation av Region Örebro läns fastigheter, ca 520 000 m2. Vår huvuduppgift är att vårda våra fastigheter och att se till att lokalerna är funktionella och ändamålsenliga. Det gör vi genom verksamhets- och teknikanpassning eller genom att skapa nya lokaler eller byggnader. Våra hyresgäster är till största delen vårdverksamheter, vilket innebär en hög teknisk komplexitet och krav på samband, funktionalitet och flöden.
Tillsammans är vi ca 140 medarbetare inom fastigheter, både yngre och mer erfarna. Våra medarbetare är drivna, engagerade och har en hög teknisk kompetens. Hos oss möter du människor som hjälper varandra och har en god sammanhållning.
Regionservice arbetar med service till Region Örebro läns verksamheter. Hos oss finns många olika arbetsuppgifter och expertis inom bland annat IT, fastighet, kost, städ, transport, logistik, medicinsk teknik, support, upphandling, arkivering och administration. Vi har också ett strategiskt ansvar för utveckling av våra verksamheter. Våra ca 1000 medarbetare är vår stora tillgång för att göra ett gott arbete med kundens fokus. Vi drivs av ett stort engagemang för helhetssyn, samverkan och utveckling av arbetsmetoder.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Enhetschef Bygg- och verksamhetsservice USÖ

Dina arbetsuppgifter
På driftenhet Bygg- och verksamhetsservice arbetar idag 15 personer bestående av enhetschef, snickare, tekniker och koordinator.
Enhetens snickare och tekniker arbetar länsövergripande med tillsyn och förebyggande underhåll av våra fastigheter, samt bistår verksamheterna utifrån beställningar, med montering av inredning, hyllor med mera. De gör även mindre ombyggnationer och lokalanpassningar, lagning av tak, dörrar och fönster mm. Till viss del utförs också flytthjälp av möbler och liknade.
I finsnickeriet repareras möbler och andra snickerier och i den finmekaniska verkstaden utförs service och underhåll på rullande material, t ex sängar och kontorsstolar.
Även byggnation, måleri, golvläggning och plåtslageri ingår i verksamhetens uppdrag.
Exempel på arbetsuppgifter:
Leda arbetsmiljöarbetet som t ex innebär att upprätta rutiner.
Utveckla driftenhetens arbetssätt och rutiner samt samarbeta med andra enheter.
Delta i den dagliga resursplaneringen och den löpande uppföljningen av verksamheten.
Bidra till utveckling av metoder för statistik och verksamhetsuppföljning.
Följa upp beläggningen på individnivå, samt utveckla kvalitén på det förebyggande underhållet, de så kallade "skötslarna".
Utveckla registreringsrutiner i fastighetssystemet i samråd med systemansvarig.
Administrera och genomföra driftaktiviteter och utbildningar.
Planera och följa upp ekonomin
Ha kundkontakter och hantera reklamationer
Aktivt delta i driftledningsgruppen
Kvalifikationer
Vi söker dig som har chefserfarenhet och trivs i ledarrollen samt har en förmåga att driva arbetet framåt samt bygga goda relationer med ledning, medarbetare och kunder. Du har en utbildning som byggingenjör, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Du är lösningsorienterad och drivs av utmaningar, en lagspelare som kan ta egna initiativ när situationen så kräver. Som enhetschef behöver du vara kommunikativ och ha förmågan att skapa delaktighet och engagemang. Du är resultatorienterad och förstår vikten av att arbeta både operativt och strategiskt nära dina medarbetare.
Du ansvarar för att de dagliga arbetsuppgifterna flyter på och att teamet är effektivt och utvecklas. Du är även delaktig i den långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen för område fastigheter genom din roll som driftenhetschef inom avdelning fastighetsdrift.
För rollen krävs goda kunskaper i svenska, i tal och skrift, allmänt goda IT-kunskaper och en god struktur i det administrativa arbetet.
Vi erbjuder ett fritt och omväxlande arbete där du till stor del lägger upp din dag själv, vilket ställer krav på personlig förmåga till planering och prioritering.
Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av förändringsledning.
Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig
Arto Åkerman, Områdeschef, 019-602 48 40
Mickael Blixt, avdelningschef fastighetsdrift 019-602 41 42
Fackliga företrädare:
Vision, Isabell Karlsson, 019-602 27 55
Ersättning
