Enhetschef bygg- och miljöenheten

I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Upplands-Bro kommun söker en erfaren och engagerad bygg- och miljöchef till Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen inom Samhällsbyggnadskontoret.
Rollen innebär ett övergripande ansvar för ledning, utveckling och kvalitetssäkring inom verksamhetsområdena bygglov och miljö.Publiceringsdatum2025-12-28Om tjänsten
Som bygg- och miljöchef har du ett strategiskt, verksamhetsmässigt och personalansvar för kommunens myndighetsutövning inom bygglov, miljöskydd, livsmedel och alkohol och tobak. Du ingår i ledningsgruppen för Miljö- och stadsbyggnadsavdelningen, som är en av tre avdelningar inom Samhällsbyggnadskontoret, och förväntas bidra aktivt till att utveckla hela kontorets arbete i en växande kommun.
Du har ett nära samarbete med politiken, andra kontor och externa aktörer, och ansvarar för att verksamheten bedrivs rättssäkert, effektivt och med hög servicegrad gentemot medborgare och näringsliv.Dina arbetsuppgifter
- Leda och utveckla bygglovs- och miljöenheten
- Personal-, verksamhets- och ekonomiansvar
- Säkerställa rättssäker myndighetsutövning enligt PBL, miljöbalken och annan relevant lagstiftning
- Vara föredragande i nämnd och samverka nära med politisk ledning
- Driva verksamhetsutveckling och digitalisering
- Bidra strategiskt i avdelningens ledningsarbete
- Samverka internt och externt i samhällsbyggnadsfrågor
Vi söker dig som har:
- Högskoleexamen inom relevant område
- Erfarenhet från kommunal verksamhet eller annan offentlig förvaltning
- Minst fem års erfarenhet som chef med personalansvar
- Gedigen erfarenhet inom miljö- eller bygglovsområdet
- God kunskap om relevant lagstiftning (miljöbalken, plan- och bygglagen m.fl.)
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet från både miljö- och bygglovsverksamhet
- Tidigare arbete i nära samverkan med politiskt styrda organisationerDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en trygg och tydlig ledare med god förmåga att skapa engagemang och struktur. Du är strategisk, kommunikativ och har ett prestigelöst förhållningssätt. Du har ett gott omdöme och förmåga att fatta beslut även i komplexa situationer.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen:
Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Urval och inledande intervjuer sker löpande under annonseringsperioden. De kandidater som bedöms uppfylla skallkraven (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet som efterfrågas) kommer kontaktas för nästa steg i processen.
Slutkandidater kommer att genomföra ett arbetspsykologiskt test innan de kallas till slutintervju. Samverkan är en central del av våra chefstillsättningar, vilket innebär att slutkandidater även kommer att träffa fackliga parter som en integrerad del av rekryteringsprocessen. En bakgrundskontroll av slutkandidaten utförs i samband med referenstagning.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast xx xxx 2026. Välkommen till Upplands-Bro kommun!
Genom att bevara vårt kulturarv och främja gröna och levande bostadsmiljöer skapar vi en kommun med karaktär av småstad och landsbygd, där människor trivs och känner sig hemma. Vi värdesätter kvalitet över kvantitet, främjar småskalig bebyggelse och skapar levande och gröna bostadsmiljöer med fokus på gemenskap, hälsa och trygghet.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
