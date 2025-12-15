Enhetschef Burträsk och Byske hemtjänst
2025-12-15
Är du en närvarande ledare som vill skapa värde för både människor och verksamhet?
I rollen som enhetschef för hemtjänsten leder du ett team som varje dag gör skillnad i människors vardag. Med fokus på samarbete, kvalitet och framtidstro skapar du en arbetsmiljö där medarbetare trivs, växer och tar ansvar.
DIN ROLL
Som chef i Skellefteå kommun har du en viktig roll i en organisation där vi arbetar på invånarnas uppdrag. Det är en spännande utmaning som kräver både långsiktighet och förmågan att göra skillnad här och nu. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i ett större team av kollegor. Tillsammans bidrar ni till utvecklingen av hela verksamhetsområdet och att uppnå gemensamma mål.
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för att verkställa beslut enligt gällande lagstiftning, mål, riktlinjer och policys. Du har ansvar för personal, arbetsmiljö, ekonomi och verksamhet. Du ser till att varje individ får vård och omsorg med hög kvalitet och på ett resurseffektivt sätt.
För att på bästa sätt klara uppdraget finns ett flertal stödfunktioner som fungerar som kompetensstöd och som underlättar och stödjer i ditt administrativa arbete. Stödfunktioner finns inom bland annat schemaläggning, rekrytering, ekonomi och HR. Utöver det har du nära samarbete med chefskollegor i samarbetsområdet samt en samordnare som administrativt stöd.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som vill ta dig an ett viktigt uppdrag och som drivs av utmaningar. Du har förmågan att engagera, motivera och stödja medarbetare i deras uppdrag. Detta uppnår du genom att vara ett gott föredöme, ge stöd samt att uppmuntra till delaktighet och kreativitet. Det är naturligt för dig att jobba med ett tillitsbaserat ledarskap samt att tro på medarbetarnas egna förmågor.
Du har högskoleexamen och det är meriterande om du har ledar- eller chefserfarenhet samt erfarenhet från Socialkontorets verksamhetsområden. Även kunskap om vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation är en fördel.
Vi söker dig som är strukturerad, stabil och lösningsorienterad, och som kan prioritera och fatta välgrundade beslut även när tempot är högt. Du är lyhörd, kommunicerar tydligt på svenska både muntligt och skriftligt och använder digitala verktyg effektivt i ditt arbete.
DIN NYA ARBETSPLATS
Inom hemtjänsten samarbetar vi för att ge trygghet och stöd till människor som behöver oss i sin vardag. Du kommer att leda cirka 25 engagerade medarbetare som med professionalism och omtanke ger omsorg varje dag. Som enhetschef utgår du ifrån hemtjänstens lokaler där du leder teamet, ansvarar för verksamhetens utveckling och säkerställer att vården håller hög kvalitet och fungerar i praktiken.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med tydliga mål, stort eget ansvar och möjlighet till kompetensutveckling. Dessutom får du förmåner som företagshälsovård, friskvårdsbidrag och goda semesteravtal. Skellefteå kommun är en trygg arbetsgivare med stora möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Du kommer att arbeta i något av hemtjänstområdena och uppger i ansökan om ett utav dem eller båda är intressanta för dig:
BURTRÄSK
Cirka 40 kilometer sydväst om Skellefteå och 100 kilometer norr om Umeå ligger Burträsk. Orten är vackert belägen vid sjön Burträsket och omges av skogar och öppna odlingslandskap. Med närhet till natur- och friluftsområden präglas Burträsk av en lugn och trygg miljö samt ett livskraftigt företagsklimat.Den kommunala servicen är väl utbyggd och tillgodoser behov hos både unga och äldre. Här finns skolor, barnomsorg, vårdcentral, badhus och idrottsanläggningar, liksom ett flertal butiker med varierat utbud.
BYSKE
Byske ligger i den norra delen av kommunen, intill E4, cirka 30 km från Skellefteå och omkring 50 km från Piteå. På orten finns bland annat mataffär, vårdcentral och skola.Byske är en populär och trivsam ort med goda utvecklingsmöjligheter tack vare sitt attraktiva läge vid Byskeälvens utlopp i havet.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner
se lönestatistik
Verksamhetschef, vård och omsorg
