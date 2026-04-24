Enhetschef Barnhälsa till Förskoleförvaltningen
2026-04-24
Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Är du en skicklig och engagerad ledare? Brinner du för att utveckla en enhet med hög kvalitet? Sätter du barnet i centrum? Vill du bli en av oss i vårt verksamhetsområde Administration, Barnhälsa samt Bemanning? Då är det dig vi söker!
Vi söker nu en enhetschef Barnhälsa. Förskoleförvaltningen är indelad i fyra stadsområden: Centrum, Hisingen, Sydväst och Nordost. I varje område finns Barnhälsans stödteam. Stödteamet består av kompetenta specialpedagoger, psykologer, socionomer och logopeder samt verksamhets- och utvecklingsledare språk, som alla arbetar på uppdrag av rektor men leds av enhetschef Barnhälsa.
Barnhälsans uppdrag är att stödja personal i förskolan, rektor och verksamhetschef i att leda barnhälsoarbetet i förskolan. Genom ett inkluderande förhållningssätt arbetar vi främjande och förebyggande för varje barns rätt till en utvecklande, trygg och professionell lärmiljö.
Som enhetschef kommer du att:
• leda Barnhälsans stödteam för att skapa likvärdig utbildning för barn i förskolan.
• systematiskt följa upp och utveckla kvaliteten i barnhälsans processer.
• utveckla stödteamens arbete utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv.
• utveckla arbetet utifrån beprövad erfarenhet och evidens.
• säkerställa kompetensutveckling för Barnhälsans stödteam.
• samarbeta och samverka med rektorer/chefer, fackliga organisationer samt interna och externa verksamheter.
• utveckla förvaltningsövergripande handlingsplaner och rutiner.
• ingå i verksamhetsområdets ledningsgrupp
• ha personal-, arbetsmiljö- och budgetansvarKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleexamen motsvarande 180 hp inom till exempel pedagogik eller annan inriktning som är relevant för tjänsten.
Du skall ha ledarerfarenhet med personalledningsansvar, gärna inom enhetens ansvarsområde eller motsvarande inom offentlig verksamhet.
I rollen krävs även att du har kunskap och erfarenhet inom enhetens ansvarområde.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• arbete inom en politisk styrd organisation
• systematiskt kvalitetsarbete
• att driva utvecklingsprocesser
• ledarskapsutbildning
• kunskap och/eller erfarenhet om ekonomistyrning och resursfördelning
• kunskaper och/eller erfarenhet om lagar/förordningar och kollektivavtal som berör arbetsgivaransvaret
Som person leder, utvecklar och driver du långsiktigt och uthålligt förändringsarbete, både på lokal och övergripande nivå. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera organisatoriska frågor samt föreslå möjliga lösningar. För att lyckas i rollen som enhetschef bör du ha förmåga till helhetssyn som förenar operativa planer med organisationens mål samt kunna kommunicera och leda dina medarbetare i riktning mot dem.
Genom entusiasm och positiv energi uppmuntrar du goda prestationer, skapar teamkänsla och ökad motivation. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog.
Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov. Du följer upp och rapporterar resultat och måluppfyllelse.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Förskoleförvaltningen använder digital signering av anställningsavtal. För att signera avtalet behöver du BankID eller Freja eID. Om du saknar möjlighet till digital signering erbjuds avtal i pappersform.
Om Oss
På förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: Jobba i förskoleförvaltningen - Göteborgs Stad
Välkommen till världens viktigaste jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förskoleförvaltningen Kontakt
Anna-Mia Nilsson anna-mia.nilsson@fvsverigeslarare.se 031-7015509 Jobbnummer
