Enhetschef
Region Jämtland Härjedalen, Backe hälsocentral / Sjukvårdschefsjobb / Strömsund Visa alla sjukvårdschefsjobb i Strömsund
2026-06-16
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eller i hela Sverige
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen – en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Region Jämtland Härjedalen är en region att längta till och växa i. Vi ska arbeta för utveckling och tillväxt i Jämtland Härjedalen och erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är god hälsa och vi vill vara en region som du längtar till och växer i. Hos oss jobbar du med kollegor från många yrken, med både spets och bredd i kompetensen. Du är också medlem i vår personalförening som erbjuder en mängd olika och roliga aktiviteter. Primärvården i Region Jämtland Härjedalen ingår organisatoriskt i Division Nära Vård tillsammans med Ambulansen, Folktandvård, Psykiatri samt Barn- och ungdomspsykiatrin.
Primärvården är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-16Arbetsuppgifter
Som enhetschef för hälsocentralen i Backe är man ytterst ansvarig för verksamhets-, personal- och ekonomifrågor och kommer kontinuerligt arbeta tillsammans med andra kollegor i området och i ledningsgruppen för Nära Vård Nord. Vi arbetar prestigelöst i ett synligt och närvarande samledarskap med fokus på att ge medarbetare rätt förutsättningar att bedriva god och nära vård.Kvalifikationer
Formellt krav är högskoleexamen inom hälso- och sjukvård eller annan likvärdig utbildning. Vi ser helst att du tidigare har arbetat som chef/ledare och har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
Dina personliga egenskaper och styrkor präglas av
• Mod
• Uthållighet
• God samarbetsförmåga
• Tydlighet
Du har förmåga att coacha och leda kompetenta medarbetare. Du har lätt för att kommunicera, skapa tydlighet, har helhetssyn, är strukturerad, noggrann och har god förmåga att skapa ett gott arbetsklimat som främjar engagemang och delaktighet bland dina medarbetare.
Du är resultatinriktad och når uppsatta mål. Dina kunskaper inom ekonomi och verksamhet är goda och du har förmåga att driva verksamheten inom givna ramar.
Det är en fördel om du är förtrogen med politiskt styrd verksamhet och dess villkor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C332298". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Lasarettsvägen 20 (visa karta
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883 72 BACKE Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Backe hälsocentral Kontakt
Verksamhetschef NV Åre/Krokom/Strömsund
Kerstin Norrbin kerstin.norrbin@regionjh.se 073-0863720 Jobbnummer
9966470