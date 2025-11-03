Enhetschef
Vill du vara med att utveckla och leda en engagerad grupp inom bygglovsområdet? Vi söker nu en enhetschef till Bygglovsenheten med ansvar för att leda, stödja och utveckla verksamheten framåt.Publiceringsdatum2025-11-03Om tjänsten
Uppdraget är placerat i Borlänge och omfattar heltid från 2025-12-08 till 2026-03-08, med möjlighet till förlängning. Under uppdraget kommer du att vara anställd som en av Poolias uppskattade konsulter.
Som enhetschef för Bygglovsenheten har du ett helhetsansvar för verksamhet, personal och budget. Du leder arbetet inom enheten och stöttar dina medarbetare i handläggning av ärenden såväl som deltar aktivt i verksamhetens ledningsgrupp tillsammans med verksamhetschef och två andra enhetschefer. Du blir en viktig del av det fortsatta utvecklingsarbetet, där fokus ligger på att stödja gruppen, utveckla processerna och det serviceinriktade arbetet. Viss möjlighet till distansarbete finns, beroende på verksamhetens behov.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som enhetschef leder, planerar och utvecklar du verksamheten inom bygglovsområdet. Du stöttar medarbetarna i handläggningen av ärenden enligt Plan- och bygglagen (PBL) och ansvarar för att arbetet bedrivs rättssäkert, effektivt och med hög kvalitet. Du arbetar strategiskt med förbättrings- och utvecklingsfrågor inom enheten, följer upp resultat och ser till att resurser används på bästa sätt. I rollen ingår även ansvar för budget, personal och verksamhetsuppföljning. Som en del av ledningsgruppen bidrar du med ett helhetsperspektiv och arbetar för samverkan över enhetsgränserna.
Vem är du?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom samhällsbyggnad eller motsvarande. Du har minst två års erfarenhet inom bygglovsområdet eller liknande verksamhet, samt tidigare erfarenhet från en roll som enhetschef, handläggare eller motsvarande inom offentlig förvaltning. Vidare har du minst tre års erfarenhet som chef med ansvar för budget, personal och grupputveckling. Du har god kännedom om Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken och Boverkets byggregler, samt följer utvecklingen och de senaste förändringarna inom PBL. Du har mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, goda kunskaper i Officepaketet och innehar B-körkort
Som person är du kommunikativ, lyhörd och strukturerad. Du har förmågan att skapa engagemang, driva utveckling och bygga tillit i ditt ledarskap.
Om verksamheten
