Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Vemyra utanför Sollefteå tar emot skolpliktiga pojkar upp till 16 år med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi utvecklar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag. SiS ungdomshem Vemyra söker nu två enhetschefer till två av våra avdelningar.
Som enhetschef för en avdelning ansvarar du för arbetet på avdelningen så att uppställda mål nås. Du har det övergripande behandlingsansvaret för de unga som vistas på avdelningen. Vidare har du som enhetschef verksamhets-, personal- och budgetansvar för avdelningens ca 15-20 medarbetare.
I ledarskapet ingår även metodutveckling, dokumentation och uppföljning som viktiga delar. Du ingår i institutionens ledningsgrupp och ska förutom avdelningsansvar verka för institutionens utveckling. Till din hjälp har du en gruppledare, en behandlingssekreterare, samt avdelningspersonal bestående av behandlingspedagoger och behandlingsassistenter.
Du ingår också i institutionens chefberedskap enligt rullande schema.
Du ansvarar för att gemensamma arbetssätt och metoder används och efterlevs och stödjer medarbetare i sitt arbete. Du ser till att medarbetarna har kompetens för den vård och behandling som avdelningen bedriver och förutsättningar att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En akademisk examen om minst 180 hp, gärna inom samhälls-, beteende- eller vårdvetenskap som till exempel socionom, beteendevetare eller annan relevant akademisk examen.
• Flerårig erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• En dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som chef med helhetsansvar för verksamhet, ekonomi och personal.
• En god kommunikativ förmåga att uttrycka dig väl i tal såväl som i skrift, skapa dialog, delaktighet och engagemang.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen eller har erfarenhet av socialtjänst eller psykiatri.
• Erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning.
• Kommunikativ, med god förmåga att uttrycka sig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den sista juli.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
