Enhetschef 100% till Enebacken i Åkersberga
2025-10-02
Vill du göra skillnad som enhetschef? Då kan det här vara rätt roll för dig! Vi söker just nu en enhetschef på 100% till Enebacken i Åkersberga!
Här kommer du att arbeta:
Enebacken är ett äldreboende med totalt 108 platser med olika inriktningar som korttids- och växelvård, dagverksamhet, somatiska och demens.
Enebacken är beläget i natursköna Smedby i Åkersberga med närhet till ängs- och skogsmarker.
Tjänsten som enhetschef som gör skillnad
Som enhetschef kommer du att, i samarbete med verksamhetschefen, ha ansvar för att leda och utveckla verksamheten. Du kommer att arbeta systematiskt för att skapa de optimala förutsättningarna för medarbetarna att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg.
Du rapporterar direkt till verksamhetschefen och förväntas vara en aktiv och bidragande del av verksamhetens ledningsgrupp.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att påverka företagets riktning. I det familjeägda Forenede Care ingår du i ett sammanhang där du varje dag får ges möjlighet att förändra och göra skillnad genom din personlighet, kompetens och ditt engagemang. Vi erbjuder dig interna och externa utbildningar där du som individ får möjlighet att växa och utvecklas både som människa och i din roll professionellt.
Vi har kollektivavtal och naturligtvis erbjuder vi friskvårdbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för att arbeta inom äldreomsorgen och som dagligen vill bidra till att skapa en meningsfull tillvaro för våra äldre. Du är kundorienterad, serviceinriktad och har en kreativ approach till ditt arbete. För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har en naturlig förmåga att skapa relationer och att du är en teamplayer. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap eller tidigare har haft en ledande roll, och om du är motiverad att fortsätta utveckla ditt ledarskap ytterligare
I ditt arbete utgår du från ett professionellt förhållningssätt och ditt arbetssätt präglas av engagemang och lyhördhet för såväl patienter, anhöriga, medarbetare som för våra uppdragsgivare.
Hos Forenede Care är det viktigt att våra ledare är bra på att lyssna, ödmjuka och empatiska.
Du som enhetschef ska ha följande kvalifikationer och erfarenheter
Vi efterfrågar:
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av att framgångsrikt leda medarbetare och team inom vård och omsorg.
God kunskap och erfarenhet av arbete och rapportering i olika stödsystem, ex journal-, planerings- och lönesystem.
Går du vidare i processen kommer vi efterfråga intyg på ovanstående utbildningar.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Meriterande
Det är meriterande att du har utbildning inom ledarskap eller erfarenhet av att leda samt erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdatum
2025-10-31
Kontaktuppgifter
Maria Rosendahl, Regional verksamhetschef
Mejladress: marose@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Forenede Care Kontakt
Elin Mavi elimav@forenedecare.se Jobbnummer
9536592