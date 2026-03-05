Enhetschef - barn och familj
2026-03-05
Ditt nya jobb
Vi söker en enhetschef som med engagemang, tillit och tydligt ledarskap vill vara med och utveckla myndighetsutövningen inom barn och unga. Hos oss blir du en del av en organisation som tror på samarbete, tidiga och tillgängliga insatser och på kraften i att arbeta nära både medarbetare och familjer. Tillsammans skapar vi en socialtjänst där barnets bästa alltid står i centrum. Arbetet ska bidra till att fler familjer får stöd i ett tidigt skede, och rättssäkerhet och barnets bästa ska alltid vara vägledande.
Som en av tre enhetschefer inom enheten för barn och familj har du ett viktigt uppdrag i omställningen till nya socialtjänstlagen. Enheten ingår i Sektor barn och vuxna och i sektorn arbetar ungefär 90 medarbetare.
Du ansvarar för två arbetsgrupper i enheten, varav en grupp ansvarar för arbetet med förhandsbedömningar och till viss del utredningar enligt SoL, samt för ett säkerhetsteam som arbetar med säkerhetsplanering enligt Signs of Safety.
Vi erbjuder dig goda förutsättningar för att lyckas i din roll, med stöd från HR-konsulter, ekonomer och andra stödresurser. Administrativt stöd och verksamhetsutvecklare finns i sektorn. Du ingår i sektorns ledningsgrupp och som ny chef får du både en kommungemensam och verksamhetsspecifik introduktion baserad på dina tidigare erfarenheter.
Vanliga arbetsuppgifter
Som enhetschef:
• leder och utvecklar du arbetet på enheten utifrån uppsatta mål och riktning
• säkerställer du kvalitet, rättssäkerhet och barnrättsperspektiv i bedömningar och utredningar
• ansvarar du för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljöfrågor.
• ingår du i ledningsgrupp där du har ett helhetsperspektiv för hela verksamheten.
• stärker du samverkan internt och externt, exempelvis med skola, förskola, hälso- och sjukvård och andra samhällsaktörer.
Din kompetens
Krav
• Du har socionomexamen
• Du har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänstens arbete med barn och unga.
• Du har arbetat i kommunal verksamhet och har förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande
• Du har erfarenhet och kunskap av förhållningssättet Signs of safety,
• Du har erfarenhet av ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete
• Du har förmåga att bygga förtroende både externt och internt och du trivs med att dela med dig av kunskap och erfarenheter.
• Du har en kommunikativ förmåga och kan förklara, förtydliga, förenkla och förankra budskap.
Vi söker dig
För oss är ett närvarande och tillgängligt ledarskap viktigt. Vi söker därför dig som med ett coachande förhållningssätt får dina medarbetare att växa och utvecklas i arbetet. Du leder med tillit och har mod att delegera så att du bidrar till en tillåtande och lärande kultur. Du utvecklar effektiva och stödjande relationer till kollegor och bidrar till upplevelsen att vi arbetar tillsammans. Du har förmåga att fatta beslut (även de obekväma besluten) utifrån tillgänglig information utan att för den skull missa de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut.
För att lyckas i rollen har du förståelse för att arbeta i en politiskt styrd verksamhet och ett genuint samhällsintresse där du genom din kunskap behärskar diskussioner kring komplexa frågor. Vi ser att du har en god administrativ, ekonomisk och organisatorisk förmåga att skapa struktur och balans vilka utgör viktiga förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.
Du är en trygg och handlingskraftig ledare och kan med integritet och professionell hållning prioritera och driva rätt frågor och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Din lyhördhet skapar goda samarbeten, tillitsfulla relationer där du även har mod att agera i svåra situationer. Din kommunikativa förmåga är mycket god och du uttrycker dig väl i tal och skrift. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet och ledarförmåga.
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och
annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
