Enhetschef - Anläggningsdokumentation Ledning
Svenska Kraftnät / Chefsjobb / Sundbyberg Visa alla chefsjobb i Sundbyberg
2025-10-06
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som enhetschef erbjuds du ett av Sveriges mest betydelsefulla jobb, där du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Hos oss på division Nät får du vara med och bygga ut och underhålla transmissionsnätet. För att möta samhällets behov behöver vi bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer per år. Ansök idag och få chansen att vara med och lysa upp Sverige!Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Som chef för enheten Anläggningsdokumentation Ledning kommer du leda ett team av dokumentationsansvariga. Deras roll är att leda, styra och följa upp projektarbetet inom sitt ansvarsområde under projektets alla faser, från BP1 till BP8. Vi arbetar i en matrisorganisation där du som enhetschef är resursägare i våra ledningsprojekt och ansvarar för att bemanna med rätt kompetens vid rätt tid inom ditt ansvarsområde.
Enhetens ansvarsområden innefattar bland annat:
• Struktur för anläggningsdokumentationens leveranser.
• Samordning av dokumentlistornas anpassning.
• Leverans av befintligt underlag/dokumentation till projekt.
• Planering av arbete och samordning av leveranser i projektkluster eller vid andra projektberoenden.
• Kvalitetssäkra att anläggningen dokumenteras enligt gällande tekniska riktlinjer.
• Tidplan för relationshandlingar.
• Format- och ritningsteknisk granskning av tekniska dokument och ritningar.
• Inläsning i dokumenthanteringssystem.
• Överlämning av teknisk anläggningsdokumentation till förvaltning.
Som enhetschef ansvarar du för att leda och fördela enhetens arbete, verka för att arbetet sker på ett enhetligt sätt och att utveckla samarbetet med övriga enheter inom Svenska kraftnät.
Personalen på enheten är stationerade på olika orter, så du förväntas kunna hantera en personalgrupp som ofta ses digitalt. Medarbetarna på enheten består av både anställda och konsulter.
Precis som resten av Svenska kraftnät växer även sektion Projektering. Tillsammans med dina chefskollegor kommer du att navigera i en organisation som präglas av förändring och framåtanda.
Som enhetschef för Anläggningsdokumentation ingår du i sektionens ledningsgrupp.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och stabil ledare med ett stort samhällsengagemang. Du är bra på och drivs av att skapa kontakter och underhålla relationer, såväl inom organisationen som med externa intressenter. Du är kommunikativ, bra på att skapa dialog och är lyhörd. Din ledarskapsstil bygger på tillit till dina medarbetare och du skapar engagemang och delaktighet samt månar om dina medarbetares arbetsmiljö. Du är bra på att sätta upp mål för dig själv och andra och du arbetar för att nå dessa mål tillsammans med ditt team. För att bli framgångsrik i den här rollen tycker du om att arbeta i en organisation i förändring och blir stimulerad av att hitta nya lösningar och arbetssätt tillsammans med andra.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi letar dig som har en för tjänsten relevant akademisk examen eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdigt.
Skallkrav:
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete.
• Chefserfarenhet med personal- och budgetansvar.
• Erfarenhet av att ha arbetat med teknisk anläggningsdokumentation.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete i tekniskt komplexa projekt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att med digitala verktyg effektiviserat verksamheter.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg/Stockholm.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50% #LI-hybrid.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag är 2025-10-23. Vi har urvalsfrågor vid ansökan och tar därmed ej emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester.
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Per Galmén på 072-147 10 09. För frågor kring rekryteringsprocessen går det bra att kontakta ansvarig rekryterare Carl Isaksson på 010-489 20 28. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
