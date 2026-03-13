Engineering Manager
Procruitment AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-03-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Procruitment AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-13Företaget
Vår samarbetspartner fortsätter sin starka tillväxtresa och söker nu en Engineering Manager som vill vara med och utveckla högpresterande plattformar inom iGaming för en internationell marknad. Här får du möjlighet att arbeta på ett ledande techbolag med korta beslutsvägar. Du ges ett stort tekniskt ansvar och möjlighet att vara med och utveckla nästa generation digitala spelplattformar.Om tjänsten
Som Engineering Manager kommer du att leda ett DevOps-team och två utvecklingsteam, sammanlagt 15 personer, och har fullt personalansvar. Du har en viktig roll i att coacha, utveckla och lyfta medarbetare samt skapa en trygg och högpresterande teamkultur.
Du arbetar nära tech leads, produkt och scrum master för att säkerställa kvalitet i leveransen, tydliga prioriteringar och effektiva arbetssätt. Rollen innebär även att driva hur AI används i utvecklingsarbetet och hjälpa teamen att göra det till en naturlig del av vardagen.
Vidare ansvarar du även för den tekniska onboardingen av nya kunder. Du projektleder processen och säkerställer att implementationen följer vår arkitektur och våra kvalitetskrav. Det innebär att koordinera arbetet mellan olika funktioner. Du ansvarar för att hålla tempo i arbetet, följa upp milstolpar och identifiera risker i tid så att leveransen sker enligt plan.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av personalansvar och att leda utvecklingsteam
Erfarenhet av agila arbetssätt och god förståelse för teamarbete i sprintbaserade utvecklingsprocesser
Teknisk bakgrund och en god konceptuell förståelse för hur system och mjukvarulösningar byggs
Ett intresse för AI och ny teknik, samt förmåga att identifiera hur dessa kan skapa värde i verksamheten
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser att du är en närvarande ledare som brinner för att utveckla människor och skapa starka team. För att trivas i den här rollen behöver du gilla konstant förändring då branschen är i ständig rörelse.
Du är också nyfiken på ny teknik och särskilt på hur AI kan användas för att förbättra arbetssätt, effektivitet och kvalitet i modern mjukvaruutveckling. Vi ser gärna att du har egna tankar och idéer kring hur AI kan komma att påverka utvecklingsteam och hur det kan användas i praktiken framåt.
Vad vi erbjuder
Utöver en konkurrenskraftig lön och vanliga förmåner har du som anställd under juni-augusti arbetsfria fredagar.Övrig information
Lön: Fast månadslön och resultatbaserad bonus
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående med hänsyn tagen till din eventuella uppsägningstid
Placeringsort: Stockholm
Vi behandlar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut, skicka din ansökan redan idag!Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, tech och engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
Procruitment är stolta vinnare av Recruitment Awards och är utsedda till Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket samt Gasellföretag 2024 av Dagens Industri.
Sista dag att ansöka är 2026-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7386492-1893417". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Procruitment AB
(org.nr 559172-7374), https://jobb.procruitment.se
Döbelnsgatan 64 (visa karta
)
113 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Procruitment Jobbnummer
9797814