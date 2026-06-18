Engineering Lead för digitala kanaler
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en central roll i en större digital satsning där flera tekniska förändringar sker samtidigt. Här får du vara länken mellan arkitektur, plattform och utvecklingsteam, med uppdraget att omsätta målarkitektur och lösningsdesign till fungerande teknik i praktiken.
Du stöttar team i en miljö präglad av Azure, moderna frontend-lösningar, integrationer och molnbaserad infrastruktur. Fokus ligger på att skapa rätt förutsättningar för teamen att onboardas till nya plattformar, arbeta enligt gemensamma principer och driva sina lösningar hela vägen från utveckling till produktion.
Rollen passar dig som trivs nära tekniken men också gillar att guida andra genom förändring. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera tekniskt ledarskap med konkret påverkan i en komplex transformationsresa.
ArbetsuppgifterDu stöttar utvecklingsteam i onboarding till nya plattformar, verktyg och arbetssätt.
Du hjälper team att förstå och tillämpa arkitekturprinciper, riktlinjer och migreringsplaner i sitt dagliga arbete.
Du leder tekniska genomgångar och workshops, särskilt vid större förändringar och i samband med onboarding.
Du vägleder team i arkitektur- och teknikval kring design, struktur, integrationer och säker kommunikation mellan tjänster.
Du arbetar hands-on tillsammans med teamen i kritiska faser för att säkra både leverans och drift.
Du samverkar nära frontendteam, plattformsteam, infrastrukturteam samt integrations- och API-specialister.
Du identifierar återkommande tekniska hinder mellan team och lyfter dem till rätt nivå för att skapa långsiktiga förbättringar.
Du bidrar till att förbättra onboardingmaterial, dokumentation och gemensamma arbetssätt kring verktyg och plattform.
Du dokumenterar viktiga arkitekturbeslut och avvägningar på ett strukturerat och återanvändbart sätt.
KravFlera års erfarenhet av mjukvaruutveckling och drift i Azure-miljöer.
Praktisk erfarenhet från minst ett större molnmigreringsprojekt till Azure.
Gedigen erfarenhet av Azure i produktion, inklusive design och drift av tjänster.
Erfarenhet av containerplattformar som Azure Kubernetes Service eller Azure Container Apps.
Erfarenhet av nätverkssegmentering, Zero Trust och infrastruktur som kod i Azure med exempelvis Bicep eller Terraform.
Förmåga att granska och förbättra API-design i Azure-miljö, inklusive arbete med Azure API Management.
Grundläggande förståelse för event-driven arkitektur, exempelvis via Kafka.
Erfarenhet av att bygga och underhålla CI/CD-pipelines för Azure-baserade system, samt arbete med GitOps, secrets-hantering, kontraktstestning och promotionflöden i Azure DevOps eller motsvarande.
Praktisk erfarenhet av autentisering och auktorisering i Azure, exempelvis Azure AD, OIDC, JWT och RBAC.
Erfarenhet av strukturerad loggning, övervakning och observability, exempelvis med Application Insights, samt god förståelse för SLO:er.
Grundläggande förståelse för komponentbaserade arkitekturer och moderna frontend-tekniker, inklusive förmåga att läsa React/TypeScript-kod samt förståelse för Web Components och frontend-isolering.
Erfarenhet av att arbeta stödjande och coachande mot flera parallella utvecklingsteam.
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att du behärskar engelska flytande.
MeriterandeTidigare erfarenhet från plattforms-, enablement- eller DevOps-team.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933817-2058973". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969356