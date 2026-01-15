Engagerade timvikarierande barnskötare sökes
2026-01-15
Nu söker vi engagerade timvikarierande barnskötare till vår enhet!
Du kan väcka intresse. Och stilla nyfikenhet. Precis som vi.
På förskolorna Blåklockan, Ekdungen och Dimslöjan arbetar vi i åldersnära grupper utifrån ett projekterande arbetssätt.
Som timvikarie hos oss kommer du att täcka ordinarie personals frånvaro och arbeta i olika barngrupper utifrån verksamhetens behov.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att delta i projekt och undervisning tillsammans med barn och övriga pedagoger samt delta i och stödja barnen i samtliga rutinstuationer som ingår i förskolans verksamhet.
Vi vill att du är utbildad barnskötare, är driven och engegerad med en tilltro till det kompetenta barnet. Du samarbetar och kommunicerar väl med kollegor och barn. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du behöver ha ett medvetet förhållningssätt och vara en skicklig relationsskapare som alltid arbetar utifrån barnens bästa. Du behöver vara en aktiv närvarande och härvarande pedagog.
Personliga egenskaper väger tungt i denna rekrytering.
Befattningarna utgör intermittent anställning med anställningsform vikariat där du är timavlönad och rings in vid behov i samband med ordinarie personals kortare frånvaro. Du ansöker via länken nedan genom att bifoga CV och svara på urvalsfrågorna. Intervjuer kommer ske löpande under perioden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tillträde enligt överenskommelse. Ansök senast den 25 januari. Obs, vi tar ej emot ansökan via e-post.
För att bli aktuell för denna tjänst krävs genomförd barnskötarutbildning samt giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i förskola.
Välkommen med din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Rektor
Camilla Ekfeldt camilla.ekfeldt@sundbyberg.se Jobbnummer
9686410