Engagerade personliga assistenter sökes 75-90%
hjelpa i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-02-02
Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas med det är våra medarbetare.
Vänta inte med din ansökan. Vi rekryterar löpande.
Vill du bli en av oss?
Jag är en kvinna på dryga 40 år som nyligen genomgått en livsförändrande händelse som söker entusiastiska och engagerade individer som vill vara en viktig del i min resa tillbaka till ett aktivt liv. Som personlig assistent hos mig kommer du att spela en central roll i att stödja och motivera mig att ta de där avgörande stegen.
Jag tänker att de ideala kandidaterna till mig har träningsbakgrund och delar intressen med mig (såsom klättring, kampsport, pilates, akrobatik m.m). Vidare brinner du för att arbeta med människor och tror på den transformativa kraften av gemenskap och träning. Din positiva inställning och villighet att tänka utanför boxen kommer att vara avgörande för att vi ska trivas med varandra.
Erfarenheter och Kvalifikationer:
Aktiv och träningsintresserad
Lösningsorienterad med förmåga att hitta kreativa lösningar
Positiv och inspirerande att vara runt
Älskar att vara utomhus och aktivt delta i olika aktiviteter
Påhittig och innovativ i dina tillvägagångssätt
Erfarenhet av/vilja till att coacha och stödja människor genom livsförändringar
God kommunikationsförmåga och trivs i sociala sammanhang
Grundläggande kunskaper i engelska
Körkort är ett plus men inget krav
Personliga Egenskaper:
Entusiastisk och energisk
Flexibel och beredd att utforska nya områden och aktiviteter
Passionerad när det kommer till träning och hälsa
Motiverad att vara en del i att skapa en livsförändring
Vänlig och stöttande samt med en förmåga att pusha och peppa när det behövs
Om du delar samma passion för träning, matlagning, musik, djur, natur och andra berikande upplevelser, så kan detta vara den perfekta möjligheten för dig.
Vi söker individer som har hög arbetsmoral, bra sociala färdigheter och en önskan att verkligen göra skillnad. Erfarenhet av träning, personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande men inte ett krav. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Vad vi förväntar oss av dig:
Bra på att samarbeta med andra
Kommunikativ och lyhörd
Ansvarstagande och punktlig
Respektfull och trevlig i ditt bemötande av andra
En person som har rätt inställning och vill utvecklas i ditt arbete
Intervjuer och urval kommer att ske löpande. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan snarast möjligt. Introduktion till tjänsten kommer att ske tillsammans med erfaren personal.
För att bli aktuell för tjänsten krävs ett registerutdrag från polisen samt referenser.
Om du känner att du har rätt kompetens och är redo att vara en viktig del av vårt team som personlig assistent, så ser vi fram emot att ta del av din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
(org.nr 559292-7973)
215 32 MALMÖ Kontakt
Malin Palm malin@hjelpa.se 0724042220 Jobbnummer
9717941