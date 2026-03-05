Engagerade handledare för Unga IT-utbildare
Rookie Startups AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Falun Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Falun
2026-03-05
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rookie Startups AB i Falun
, Haninge
eller i hela Sverige
Är du en naturlig ledare med en förmåga att inspirera, motivera och stötta andra människor? Är du även lösningsorienterad och skulle beskriva dig själv som nyfiken inom teknik och IT, samt brinner för inkludering? Då ska du läsa vidare!
Om Rookie Startups och Unga IT-utbildare Rookie Startups är specialiserade på utbildning och utveckling av entreprenöriella förmågor och varje år ger vi över 2000 ungdomar möjligheten att gå något våra olika program. Genom vår beprövade metod, utvecklad i samarbete med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, ger vi ungdomar verktyg att lyckas på arbetsmarknaden och i livet.
Programmet Unga IT-utbildare är ett sommarjobb för ungdomar mellan 15-18 år där deras primära uppgift är att utbilda, hjälpa och vägleda äldre i det digitala landskapet. Syftet med programmet är att minska den digitala klyftan mellan olika generationer.
Ditt uppdrag som handledare för Unga IT-utbildare
Coacha och utbilda ungdomar i olika digitala ämnen, kommunikation, källkritik och pedagogik. Målet är att deltagarna efter första veckan ska känna sig redo att utbilda och hjälpa äldre i det digitala landskapet
Stötta och vägleda ungdomarna i deras arbete under möten med seniorer ute på olika mötesplatser
Leda praktiska workshops tillsammans med dina kollegor
Ansvara för daglig coachning av deltagarna, individuellt och i grupp
Löpande dokumentation av processen samt rapportering vid programmets slut
Vi söker dig som
Förstår vad det innebär att utbilda och coacha ungdomar och att alla individer är olika
Är en naturlig ledare som är bra på att se individen
Är en riktig initiativtagare och är inte rädd för nya utmaningar eller ansvar
Har en god kommunikativ samt pedagogisk förmåga och har inga problem att hålla i en presentation för en grupp människor
Meriterande kompetenser och erfarenheter:
Har erfarenhet av pedagogiskt arbete och att hjälpa seniorer såsom exempelvis mor-/& farföräldrar med IT*
Har god datorvana och grundläggande kunskaper inom IT, internet och andra digitala tjänster
• Med IT menar vi i det här fallet allmänna datakunskaper samt kunskaper inom olika digitala-/internetbaserade funktioner och tjänster ex. 1177, e-post, Videosamtal, e-tjänster, etc.
Omfattning Projektanställning på heltid på 3, 6 eller 9 veckor under datumen 15/6-2026 - 14/8-2026 (v.25-33).
Utöver detta ska man kunna arbeta några dagar inför programmet samt medverka på en personalutbildning under våren.
Ansökan Rekrytering och antagning sker löpande.
För frågor om rollen, vänligen kontakta: elvira.christensson@rookiestartups.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6899016-1876822". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rookie Startups AB
(org.nr 559288-1139), https://skillity.teamtailor.com
791 60 (visa karta
)
791 60 FALUN Arbetsplats
Skillity Jobbnummer
9780130