Engagerad skoladministratör till Innovitaskolan i Motala
2026-02-06
Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vi söker nu en engagerad Skoladministratör. Brinner du för service, struktur och mångfacetterade arbetsuppgifter? Vill du vara den centrala personen som får skolas hjul att snurra smidigt varje dag? Då kan rollen som administratör på Innovitaskolan Motala vara din nästa utmaning.
Rollen som Skoladministratör - Spindeln i nätet
Som administratör hos oss är du skolans ansikte utåt och en nyckelspelare i den dagliga verksamheten. Du är det viktiga stödet för rektor, medarbetare, elever och vårdnadshavare. Du kommer också var del av ett administrativt nätverk inom AcadeMedia med möjlighet till fortbildning och erfarenhetsutbyte.
Arbetsuppgifter som kan ingå:
• Ekonomi, sammanställa information.
• Ledningsstöd.
• Introducera ny personal.
• Fakturering.
• Verksamhetsplanering.
• Intern och extern kommunikation.
• Samordning.
• Elevrekrytering.
• Betygshantering.
• Inköp, avtal och leverantörskontakter.
• Vikariehantering.
• Schemaläggning.
• IT-stöd.
• Rekrytering.
• Delansvar i skolans elevkafé.
Vem är du?
Vi söker dig med kompetens inom administration och med erfarenhet från liknande uppdrag. Utöver erfarenhet och goda referenser är det meriterande att du har relevant eftergymnasial utbildning.
Som person gillar du ordning och reda, du arbetar proaktivt i de processer du ansvarar för och lägger stort värde i att färdigställa de uppgifter du tar dig an. Vidare är du självgående och söker aktivt efter den bästa lösningen på problem som kan uppstå. Du gillar att arbeta med barn och ungdomar, är serviceminded, är skicklig på att organisera och samordna. Du är flexibel och tar egna initiativ och hittar lösningar på både små och stora utmaningar.
Krav och kvalifikationer:
• Erfarenhet av liknande administrativt arbete, gärna inom skolvärlden eller annan liknande organisation.
• Mycket god datorvana.
• Erfarenhet av ekonomiadministration (kund/leverantörsreskontra).
• Meriterande är erfarenhet av skolplattformar, HR-system samt faktureringssystem.
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift, på både svenska och engelska.
Vi erbjuder dig
Innovitaskolan är en del av AcadeMedia, vilket innebär att du får tillgång till ett starkt professionellt nätverk, kompetensutveckling via AcadeMedia Academy samt trygga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Vi erbjuder:
• Kollektivavtal.
• Friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
• En dynamisk arbetsplats där dina idéer tas på allvar.
Publiceringsdatum2026-02-06
• Semestertjänst, 50-100 %. Tjänsten kan eventuellt kombineras med andra uppdrag samt anpassas beroende på kandidatens erfarenhet och kompetens.
• Tillträde: Augusti 2026
• Placeringsort: Motala.
Om skolan
Innovitaskolan Motala, tidigare Karin Boyeskolan, grundades 2003. 2021 blev skolan en del inom Innovitaskolan och AcadeMedia. Skolan är en fristående F-9 skola med fritidshem och 390 elever. Personalgruppen består av 40 medarbetare som leds av rektor och biträdande rektor.
Våra lokaler
Våra lokaler för elever i förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem är placerade på Folkparksgatan 15. Här har vi en stor skolgård och nära till grönområden och skogen i Bondebacka. För de äldre eleverna i årskurs 7-9 ligger skolan centralt placerad vid resecentrum.
Läs mer om Innovitaskolan på vår hemsida: innovitaskolan.se/motala/Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Anders Gréen, anders.green@innovitaskolan.se
Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
