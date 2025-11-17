Engagerad receptionist till Cancerfonden!
2025-11-17
Om tjänsten Är du en handlingskraftig glädjespridare som har hittat sitt kall inom service?
Vi letar nu efter en engagerad receptionist till Cancerfondens kontor i Stockholm!
I denna roll blir du en viktig ambassadör för Cancerfondens budskap och representerar organisationen utåt med stolthet. Som receptionist lägger du grunden för ett positivt och minnesvärt intryck och säkerställer en välfungerande arbetsmiljö. Här erbjuds du en spännande möjlighet att utveckla processer, ligga steget före och sätta prägel på en meningsfull arbetsplats.
Tillsammans med dig vill vi fortsätta skapa en trygg och välkomnande miljö för både besökare och medarbetare - alltid med överraskande och inspirerande service i fokus!
I dina ansvarsområden ingår bland annat:
Ansvarig för receptionen och de sociala ytorna
Besökshantering
Post & bud
Telefonhantering
Kontorsmaterial samt beställningar av t.ex. frukt, kaffe, mjölk och övrigt
Hantera felanmälningar
Översyn och hantering av kaffemaskiner
Interna events
Ansvar för rondering i konferensrum
Ansvarig för teknik i konferensrum med enklare felavhjälpning
Övriga relaterade receptionsuppgifter
Vem är du?
Med din välkomnande personlighet, initiativförmåga och strukturerade arbetssätt gör du alltid det lilla extra för att leverera förstklassig service. Att dina gäster och kollegor kommer först är en självklarhet för dig och tack vare din beprövade servicekänsla säkerställer du ett varmt och professionellt bemötande.
Självklart ska du också ha roligt på jobbet - arbetsglädje syns och sprids! För att lyckas med detta tror vi att du är en utåtriktad lagspelare som uppskattar sociala sammanhang och vågar att bjuda in till samtal. Din utveckling är viktig för oss och vi ser gärna att även du trivs med att jobba proaktivt och vara delaktig i att utveckla processer, rutiner och servicenivån.
Vi ser att du har
Tidigare jobbat med service, gärna i kontorsmiljö
Goda kunskaper av Office-paketet samt datavana
Goda kunskaper i Svenska och Engelska
Om anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Du är anställd hos Middlepoint och är placerad på vår kunds kontor i centrala Stockholm. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är måndag till fredag, kontorstider. Start för tjänsten är januari 2026.
Vi utför bakgrundskontroller på slutkandidater inför eventuell anställning. Om Middlepoint Vi vet att ett personligt och positivt bemötande är grunden till en god serviceupplevelse. Med omtanke och värdskap som röd tråd har Middlepoint levererat högklassig arbetsplats- och frontdeskservice sedan starten 2009. Vi är ISO-certifierade inom kvalité (9001), miljö (14001) och arbetsmiljö (45001) och är ett helägt dotterbolag till Coor. Genom noga och omsorgsfullt utvalda medarbetare skapar vi välkomnande miljöer där vi kan hålla fokus på alla detaljer och göra det lilla extra. Hos oss är kunderna mittpunkten.
Är du sugen på en utvecklande och riktigt rolig utmaning? Skicka in ditt cv och personliga brev.
Följ oss på Instagram för att se mer av vad som händer hos oss:http://instagram.com/middlepoi...
