Engagerad personlig assistent sökes, fast rad 50%
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-06-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vivida Assistans AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med att göra en verklig skillnad i en annan människas vardag? Har du ett varmt hjärta, ett stort engagemang och en vilja att hjälpa andra? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi erbjuder:
Vi söker nu personliga assistenter till en kund i Göteborgs södra skärgård. Du får chansen att vara en viktig del i kundens liv genom att bidra till en trygg och meningsfull vardag. Tjänsten innebär varierande arbetsuppgifter, där din insats gör en direkt skillnad.
Vem är du?
Vi tror att du är en omtänksam och ansvarstagande person som är lyhörd inför andras behov. Du har en positiv inställning, tycker om att vara aktiv och flexibel i ditt arbete. Erfarenhet av arbete som personlig assistent och att arbeta lågaffektivt är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt personlighet och inställning – vi ser till att du får den utbildning och introduktion du behöver!Publiceringsdatum2026-06-09Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent hjälper du vår kund med hushållssysslor, fritidsaktiviteter och socialt umgänge. Du arbetar i kundens hem och anpassar ditt stöd utifrån hans unika behov och önskemål.
Tjänsten är på 50% med chans att arbeta extra och arbetstiden är förlagd under vardagar 12-18 samt 1-2 helger per månad.
Vi erbjuder dig:
En trygg och varierad arbetsmiljö. Utbildning och stöd i ditt arbete. Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag. Möjlighet att växa i rollen och utveckla dina färdigheter.
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med personer som har epilepsi
Kunskap och erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Körkort & tillgång till egen bilKvalifikationer
God svenska i tal och skrift.
Personlig lämplighet värderas högt.
Van vid fysiska aktiviteter.
Rök- & snusfri
ATT VARA ANSTÄLLD PÅ VIVIDA
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra – våra medarbetare är det viktigaste vi har!
DIN LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista ansökningsdag är 2026-17-15. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss:
vivida.se
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Tiktok Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265), https://vivida.varbi.com/se
Box 1814 (visa karta
)
701 18 GÖTEBORGS SKÄRGÅRD Jobbnummer
9955322