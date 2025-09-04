Engagerad operatör till pappersmassaframställningen
2025-09-04
Ett smart och meningsfullt valHar du ett teknikintresse och gillar att lösa problem? Är du samarbetsorienterad och vill jobba i en framtidsbransch med en klimatsmart råvara som utgångspunkt? Då kan tjänsten som operatör vid vår pappersmassaframställning var något för dig!
Din nya arbetsplats
Bravikens Pappersbruk är ett av världens mest produktionseffektiva pappersbruk. Med avancerad teknik förädlar vi den svenska skogen till innovativa specialpapper som bland annat används till magasin, böcker, direktreklam och förpackningar. Här har du alltid nära till kunniga och engagerade kollegor. Viljan att göra ett bra jobb och bidra till en grönare framtid är tydlig. Hos oss jobbar närmare 400 medarbetare. Vårt bruk ligger vid Bråvikens vackra strand utanför Norrköping.
Din framtida utmaning
Du kommer att ingå i ett skiftlag med 8 personer som tillsammans ansvarar för både vedhantering och pappersmassaframställning. I denna rekrytering söker vi operatör till den del av sektionen som ansvarar för pappersmassaframställning, sk TMP-operatör, men du skall även vara öppen för att lära dig vedhanteringen i framtiden.
Här har du en mycket viktig roll då du ansvarar för driften av brukets massaproduktion samt kvaliteten på den färdiga produkten. I rollen ansvarar du även för felsökning och korrigeringar så att kvalitets- och produktivitetsmål uppfylls. Tjänsten innebär bland annat processövervakning, rondering och problemlösning. Att arbeta säkert är en självklarthet och du följer våra säkerhetsrutiner samt är med och förbättrar våra arbetssätt kontinuerligt.
Samarbetet inom skiftlaget är viktigt och det kan förekomma arbete vid vedhanteringen.
För att lyckas i rollen
Du som söker behöver ha en godkänd gymnasieutbildning, gärna med teknisk inriktning, alternativt så har du längre erfarenhet av liknande roll inom processindustrin.
Som person är du engagerad och har en positiv inställning till arbetet. Du är strukturerad, problemlösande och nyfiken på att lära dig nya tekniska arbetsuppgifter såväl i teorin som i praktiken. Du har lätt för att samarbeta med andra personer och tar ansvar för dina uppgifter samt tar initiativ till att hitta förbättringar.
Vidare har du förmågan att vara lugn och systematiskt i stressade situationer. För att lösa de komplexa situationer som kan uppstå i arbetet är det viktigt att du har god initiativförmåga, flexibilitet och kommunikationförmåga. Grundläggande svenska i tal och skrift samt B-körkort är ett krav. Du behöver även ha grundläggande datakunskaper.
På grund av att det finns en stark magnet på vedhanteringen så är arbetsplatsen inte lämplig för dig med pacemaker. Arbete på hög höjd förekommer.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett utvecklande, varierande och fritt arbete med stort eget ansvar och delaktighet. Vi har en öppen och välkomnande atmosfär som genomsyras av våra värderingar mod, engagemang och ansvar.
Hos oss inom Holmen får du det bästa av två världar. Lokalt har vi platta organisationer med snabba beslutsvägar och korta avstånd från idé till genomförande. Samtidigt som vi är tillräckligt små för att du ska kunna påverka, så har vi också styrkan som koncern med musklerna att genomföra utveckling och förändring.
Ansök redan idag!
Tjänsten är förlagd till kontinuerligt 3-skift med storhelgsdrift och med placering på Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så sök tjänsten redan idag och senast 2/10.
Vi får skogen att växa och ge
Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. Träden som växer, vattnet som rusar i älvarna och vinden som blåser i trädtopparna. Det är kärnan i Holmen, en affär byggd på skogens kretslopp och de förnybara produkter vi kan skapa av detta. Våra affärsområden är Skog, Energi, Trävaror, Kartong och Papper. Vi är 3 500 medarbetare som med mod, engagemang och ansvar skapar en hållbar framtid.
Premiumkartong och innovativa pappersprodukter av färsk fiber Holmen utvecklar premiumkartong och innovativa pappersprodukter för allt ifrån kosmetik, elektronik, läkemedel och livsmedel till böcker, magasin, reklam och transportförpackningar. Våra produkter uppskattas av medvetna kunder tack vare sina utmärkta produktegenskaper och låga klimatavtryck. Vi använder färska fiber från hållbart brukade skogar. Våra anläggningar för produktion och förädling ligger i Braviken, Hallstavik, Iggesund och Strömsbruk, Sverige, samt i Workington, Storbritannien. Ersättning
