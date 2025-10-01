Engagerad inköpare
Försvarets Materielverk / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2025-10-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med inköp och upphandlingar som bidrar till ett starkare försvar i syfte att göra Sverige och världen säkrare? Är du serviceinriktad och har god förmåga att både självständigt och tillsammans med kollegor driva arbetet framåt? Då kan detta vara tjänsten för dig. Vi söker fler inköpare då Försvarsområdet är i en mycket expansiv fas med ökade inköpsbehov.
Om tjänsten
Som inköpare hos oss arbetar du med operativa inköp. Det innebär att du hanterar ett större antal operativa uppdrag parallellt och har en bred kontaktyta mot verksamheten. Arbetsuppgifterna omfattar bl.a. att genomföra beställningar genom avrop från ramavtal och upphandlingar för belopp under direktupphandlingsgränsen, begära in offerter från leverantörer, utvärdera dessa och välja bästa alternativ utifrån de förutsättningar som råder i det aktuella fallet. Du kan även komma att genomföra förnyade konkurrensutsättningar från ramavtal och upphandlingar från dynamiska inköpssystem.
När behov finns kan du även komma att ingå i och stötta andra inköpsgrupper samt medverka i olika utbildningar och utvecklingsprojekt.
Rollen innehåller även administrativa moment som dokumentation, uppföljning och arbete i affärssystem - viktiga delar för att våra processer ska vara spårbara, kvalitetssäkrade och rättssäkra.
Du kan läsa mer om vad, hur och varför FMV upphandlar på Om upphandling (fmv.se). Just nu rekryterar samtliga enheter på inköpsavdelningen Gemensamt och ledningssystem nya medarbetare. Avdelningen hanterar inköp avseende allt från avancerade tekniska system till verksamhetskritiska tjänster som är nödvändiga för myndighetens uppdrag. Vi arbetar med inköp av ledningssystem, sensorer, strömförsörjning, transmission och nät. Vi upphandlar även konsulttjänster, IT-lösningar, entreprenader, fastighetsskötsel, transporter samt övriga indirekta varor och tjänster som krävs för att FMV, Försvarsmakten och andra myndigheter ska fungera i vardagen.
Tjänsten är placerad i Stockholm nära Karlaplan.
Om dig
Du har minst en avslutad treårig gymnasieexamen med inriktning mot ekonomi, natur, teknik, samhällskunskap, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer som likvärdig. Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vi ser det som en fördel om du har en eftergymnasial utbildning med kommersiell inriktning eller YH-utbildning inom inköp och kunskaper inom LOU eller LUFS. Vidare ser vi gärna att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet eller har erfarenhet av avrops- och upphandlingsuppgifter inom offentlig sektor, men det är inget krav för tjänsten. Vi ser det som en fördel om du har erfarenhet av att ha arbetat med upphandling av tjänster och konsulter. Det gäller även tidigare erfarenhet av att ha arbetat i någon typ av upphandlingssystem eller liknande affärssystem.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och i rollen som inköpare kommer du samarbeta med bland annat projektledare och strategiska inköpare. Det är viktigt att du är tillmötesgående och att du gillar att samarbeta med andra. Du behöver ha god förmåga att självständigt driva, planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt, även under tidspress.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområdet Marknad och inköp (M&I) planerar, styr och leder FMV:s arbete i kommersiella frågor. Vi arbetar med spännande projekt och affärer och bidrar med kommersiell kompetens i samtliga faser av våra projekt. Som nyanställd hos oss kommer du under din första tid att ha särskilt stöd av dina närmaste kollegor som hjälper dig in i verksamheten och i det praktiska arbetet. Du kommer också genomgå FMV:s utbildningspaket för nyanställda, särskilt anpassad för din roll som inköpare. Hos oss får du goda möjligheter att kompetensutvecklas på en arbetsplats som präglas av bra kollegial stämning med trevliga och hjälpsamma arbetskamrater.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 22/10-2025
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Martin Cederquist, OFR/S Pia Edström, och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Linus Karlsson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta lovisa.karlsson@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9535324