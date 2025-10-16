Engagerad Influencer Marketer? Ansök idag!
Är du en nyfiken och driven person som brinner för populärkultur och sociala medier? Vill du arbeta i en snabb och kreativ miljö där du får stort ansvar och möjligheter att utvecklas? Här får du chansen att bli en viktig del av ett engagerat team som formar framtidens influencer marketing med spännande varumärken och innovativa kampanjer.Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Influencer Marketer till vår kund, ett företag specialiserat på att stärka och vitalisera varumärken genom att använda populärkulturens kraft. Genom effektfulla marknadsföringskampanjer skapar de starkt engagemang, bland annat via riktade sociala medier-aktiveringar, samarbeten med influencers och innovativt innehållsskapande. Du utgår från kontoret beläget i centrala Stockholm.Arbetsuppgifter
I rollen skapar du engagerande influencerkampanjer och följer upp resultat för att optimera effekten. Du bidrar med kreativa idéer, hanterar budget och rapportering samt håller dig uppdaterad om trender inom populärkultur. Dessutom utforskar du och använder AI-verktyg för att effektivisera arbetet.Dina arbetsuppgifter
Skapa och optimera influencerkampanjer
Bidra med strategier och kreativa idéer
Hantera rapportering och budget
Hålla koll på trender och populärkultur
Utforska och använda AI-verktyg
Dina egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, ödmjuk och har lätt för att lära. Du trivs i en snabb och varierad arbetsmiljö där du tar stort ansvar och hanterar flera uppgifter samtidigt. Med ett starkt intresse för populärkultur och TikTok, samt insikt i digitala trender, bidrar du med driv och initiativ i teamet. Här får du möjlighet att utvecklas och vara med och forma framtidens influencer marketing.
För den här rollen vill vi att du tillsammans med ditt CV bifogar tre case som visar hur du skapar viralitet genom influencer marketing. Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att skapa samarbeten som verkligen når fram - med högt engagemang och viral spridning som resultat
Djup förståelse för algoritmerna på sociala medieplattformar och hur man framgångsrikt anpassar strategier och innehåll
Erfarenhet av att följa upp och optimera kampanjresultat
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Om Perido
Varför heter företaget Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal interna medarbetare på våra huvudkontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
