Engagerad butiksäljare sökes

Junglia AB / Butikssäljarjobb / Sollefteå
2025-10-22


Är du social och gillar att ge kunder en bra upplevelse? Vi söker en butiksäljare till en av våra kunder där du blir en viktig del av ett team som skapar en trevlig och välkomnande butik.

Arbetsuppgifter
Hjälpa kunder med produkter och rådgivning
Kassahantering och varuexponering
Säkerställa att butiken alltid är organiserad och inbjudande

Vi erbjuder:
Direktanställning hos arbetsgivaren
Startlön: 32 000 kr/mån
Trevliga kollegor och möjlighet att utvecklas inom försäljning

Erfarenhet från butik eller försäljning är meriterande, men viktigast är att du är engagerad, serviceinriktad och vill bidra till en positiv kundupplevelse.
Så här söker du
Skapa ditt digitala CV på www.junglia.com
Fyll i uppgifter och ladda upp en bild
Kopiera länken och skicka till jobb@junglia.se

Ämne: Butiksäljare + Ditt namn

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: jobb@junglia.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Junglia AB (org.nr 559423-5086), https://junglia.com/
881 41  SOLLEFTEÅ

